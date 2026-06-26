Дроны ударили по химзаводу в России, его продукция помогает убивать украинцев (видео)

Предприятие уже находилось под ударами этого месяца

В ночь на пятницу, 26 июня, дроны атаковали город Новомосковск Тульской области России. Целью атаки стал завод "Азот" — одно из крупнейших химических предприятий РФ.

Как пишет Telegram-канал Exilenova+, по данным местных жителей, после атаки в воздухе ощущается запах аммиака. Также возникли проблемы с электроснабжением.

После взрывов над заводом поднялся дым. Фото: Exilenova+

Дым виден издалека. Фото: Exilenova+

После ночной атаки сервис NASA FIRMS фиксирует пожар на территории Новомосковской ГРЭС (большая электростанция, которая производит ток используя тепло). Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку и повреждение объектов.

"В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске", — написал он.

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Продукция завода "Азот" необходима для производства боеприпасов

"Азот" — один из крупнейших химических заводов России. Предприятие производит не только аммиак, азотную кислоту, метанол и минеральные удобрения, но и химическое сырье, которое используется для производства взрывчатых веществ и боеприпасов.

Как сообщал Телеграф, в этом месяце Азот уже был под ударами беспилотников. Он был атакован 14 июня, тогда на территории предприятия возник масштабный пожар.