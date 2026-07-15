Зрадниця Лорак публічно принизила батька своєї дитини

Запроданка згадала молоду коханку колишнього

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Співачка-зрадниця Ані Лорак (Кароліна Куєк), яка після початку повномасштабної війни залишилася жити й заробляти в Росії, знову опинилася в центрі уваги. Цього разу вона дозволила собі публічно пожартувати над колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу — батьком своєї єдиної доньки Софії.

Під час участі у шоу путіністки Ксенії Собчак артистку запитали, як би вона відреагувала, якби Мурат прийшов на її концерт разом із новою молодою обраницею. У відповідь Лорак заявила, що бажає колишньому лише щастя, але одразу ж додала:

"Нехай буде щасливий. Далі вже старість. Треба ж, щоб хтось за ним доглядав", — сказала співачка зі сміхом

Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Лорак фактично висміяла батька своєї дитини і ніби дала зрозуміти, що не сприймає його нові стосунки серйозно. Також вона заявила, що з часом минуле перестає викликати сильні емоції, тому зараз спокійно ставиться до ексчоловіка.

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу. Фото: facebook.com/AniLorak

Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу були одружені майже десять років. У шлюбі народилася донька Софія, а з боку сім'я виглядала майже ідеальною.

Втім, у 2018 році шлюб почав стрімко руйнуватися після того, як Мурата неодноразово помічали в компанії інших жінок. Попри спроби зберегти родину заради доньки, у 2019 році подружжя офіційно розлучилося.

Після цього Налчаджиоглу став змінювати одну обраницю за іншою. Після розлучення зустрічався із Самією Ахметовою, пізніше одружився з візажисткою Лілією Реус, однак цей союз швидко розпався. Згодом у бізнесмена почалися стосунки з телеведучою Анастасією, яка повідомила про вагітність. Однак і ця історія завершилася розривом — невдовзі після новини про майбутню дитину Мурат знайшов собі нову пасію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці рознесли зрадницю Лорак вщент. Цього разу приводом стало її нове відео у соцмережі Threads.