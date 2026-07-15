Предательница Лорак публично унизила отца своего ребенка

Запроданка вспомнила молодую любовницу бывшего

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Певица-предательница Ани Лорак (Каролина Куек), которая после начала полномасштабной войны осталась жить и зарабатывать в России, снова оказалась в центре внимания. На этот раз она позволила себе публично подшутить над бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу — отцом своей единственной дочери Софии.

Во время участия в шоу путинистки Ксении Собчак артистку спросили, как она отреагировала, если бы Мурат пришел на ее концерт вместе с новой молодой избранницей. В ответ Лорак заявила, что желает бывшему только счастья, но тут же добавила:

"Да будет счастлив. Дальше уже старость. Надо же, чтобы кто-то за ним ухаживал", — сказала со смехом певица.

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Лорак фактически высмеяла отца своего ребенка и будто бы дала понять, что не воспринимает его новые отношения серьезно. Также она заявила, что со временем прошлое перестает вызывать сильные эмоции, поэтому сейчас спокойно относится к экс-мужу.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу. Фото: facebook.com/AniLorak

Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу были женаты почти десять лет. В браке родилась дочь София, а со стороны семья выглядела почти идеальной.

Впрочем, в 2018 году брак начал стремительно рушиться после того, как Мурата неоднократно замечали в компании других женщин. Несмотря на попытки сохранить семью ради дочери, в 2019 году супруги официально развелись.

После этого Налчаджиоглу стал менять одну избранницу за другой. После развода встречался с Самой Ахметовой, позже женился на визажистке Лилии Реус, однако этот союз быстро распался. Впоследствии у бизнесмена начались отношения с телеведущей Анастасией, сообщившей о беременности. Однако и эта история завершилась разрывом — вскоре после новости о будущем ребенке Мурат нашел себе новую пассию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы разнесли предательницу Лорак наголову. В этот раз поводом стало ее новое видео в соцсети Threads.