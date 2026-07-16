Клименко відмовився? Що відбувається навколо призначення нового міністра оборони

Призначення глави оборонного відомства має окрему процедуру

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Верховна Рада зібралася 16 липня для голосування, зокрема за нового міністра оборони України. Після відставки Михайла Федорова його місце займе нова людина.

Глава МВС України Ігор Клименко нібито відмовився від посади голови Міністерства оборони. Як сказала депутат Марія Мезенцева, голосування, яке мало пройти з питання його призначення, не відбудеться сьогодні.

Водночас народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі пише, що стосовно голосування за міністра оборони буде окреме засідання фракції "слуг". Воно відбудеться після голосування за новий уряд.

"Фракція проголосувала одностайно щодо пакету міністрів Кабміну. Нагадаю, про кандидатів на міністрів оборони та закордонних справ мова не йшла. Це голосується окремо, через те, що по ним окрема процедура, адже це виключні повноваження Президента. За моєю інформацією, подання на міністра оборони від Президента в ВР ще не заходило. Якщо зайде, то збереться профільний Комітет ВРУ з безпеки і оборони і розглядатиме це подання. Лише після цього збереться фракція і далі в зал, по процедурі", — зазначила нардепка.

Не пропустіть: "Конфлікт із Сирським, пропозиція Зеленського та відхід з МО: гучні визнання Федорова на брифінгу" .

Ігор Клименко

Для розуміння ситуації:

У середу, 15 липня, президент Володимир Зеленський провів закриту зустріч із нардепами партії "Слуга народу". Серед обговорюваних тем були і перестановки в уряді. Як стало відомо, нинішній голова Міноборони не втримав посади.

Про це "Телеграфу" повідомили у керівництві фракції. Детально про це йдеться у нашому матеріалі: "Федоров – все. Стало відомо, які перестановки в уряді готує Зеленський"

Передбачалося, що замість Михайла Федорова головою оборонного відомства стане нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Тим часом 16 липня в Києві та низці інших міст пройшли акції на підтримку Михайла Федорова.

Люди вимагали повернути його на посаду міністра оборони. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на мітингу у столиці та показав, як він відбувався.

Протест у Києві. Люди вимагають повернути Федорова. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Протест у Києві. Люди вимагають повернути Федорова. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Протест у Києві. Люди вимагають повернути Федорова. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Павло Єлізаров подав рапорт про звільнення після відставки Михайла Федорова.