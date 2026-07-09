США знову вдарили по Ірану, Тегеран атакував американські бази. 132 день конфлікту на Близькому Сході

Ключові етапи загострення та заяви учасників конфлікту

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Конфлікт на Близькому Сході триває вже 132-й день. В Ірані триває різке загострення ситуації. Після нових ударів США Тегеран завдав ударів у відповідь по об'єктах у Бахрейні та Кувейті, що посилило ризики масштабного конфлікту на Близькому Сході.

"Телеграф" слідкує за подіями та оперативно розповідає, що відбувається в регіоні.

9 липня, четвер

6:20 Американські військові завдали ударів крилатими ракетами по двох залізничних мостах на півночі Ірану. Це перша атака США на іранську інфраструктуру після набуття чинності перемир’я 8 квітня. У відповідь Тегеран розпочав ракетні обстріли, спрямувавши ракети на американські військові бази в Бахрейні та Кувейті.

Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф заявив, що Вашингтон не зробив висновків із попередніх подій і досі намагається діяти через тиск та погрози. "Скажу прямо: якщо ви завдасте удару, то й самі отримаєте у відповідь. Не варто марно метушитися, інакше ви зануритеся ще глибше: Ормузька протока відкриється лише за "іранськими домовленостями", а не під тиском американських погроз", — заявив він.

З чого все почалося

Напруження між країнами триває ще з 1979 року після Ісламської революції в Ірані. США звинувачують Тегеран у підтримці збройних угруповань у регіоні та спробах створити ядерну зброю. Іран натомість стверджує, що його ядерна програма має мирний характер.

Новий виток конфлікту між США та Іраном почався після вбивства верховного лідера Ірану Алі Хаменеї 28 лютого 2026 року під час спільної американсько-ізраїльської операції. Після кількох місяців бойових дій сторони уклали перемир'я, однак на початку липня воно фактично зірвалося через нові удари США по іранських об'єктах та ракетні атаки Тегерана у відповідь.

Чого хочуть США та Іран

Вашингтон вимагає обмеження або ліквідації іранської ядерної програми, скорочення ракетного арсеналу Ірану, гарантій свободи судноплавства через Ормузьку протоку — один із найважливіших нафтових маршрутів світу.

Водночас Тегеран намагається зберегти незалежність від зовнішнього тиску, продовжити розвиток ядерної програми, зняти міжнародні санкції та отримати визнання свого контролю та впливу в районі Ормузької протоки, яку іранська влада називає своїм головним стратегічним важелем у відносинах із Заходом.

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