Де були удари по НПЗ в Москві: результати атаки показали на карті

Небо над російською столицею затягнуло густим димом

Україна вдруге за червень вразила Московський нафтопереробний завод. У мережі вже показали мапу ділянок, які пошкоджено.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, 18 червня відбулось повторне влучання по Московському НПЗ — найбільшому підприємству такого типу в регіоні.

На карті уражених об'єктів видно, що відбулось щонайменше 7 точних влучань на території заводу. Одне з них сталось навіть в бочку з пальними, яка ефектно здетонувала.

Уражені об'єкти НПЗ на карті

Точні наслідки атаки наразі не відомі, але враховуючи фото та відео, можна припустити, що НПЗ не скоро відновить свою роботу. Окрім того, за кілька годин після влучань Москву накрив густий чорний дим, зануривши російську столицю в пітьму.

Задимилення у Москві

Детонація бочки на МНПЗ

Наслідки удару по НПЗ в Москві

Наслідки удару по НПЗ в Москві

Наслідки удару по НПЗ в Москві

Що відомо про МНПЗ

Московський нафтопереробний завод (МНПЗ) — одне з найбільших підприємств нафтопереробки в РФ. Розташований у районі Капотня на південному сході Москви. Завод забезпечує до 40-50% потреб московського регіону в бензині та дизельному пальному. Переробляє близько 11–11,6 млн тонн нафти на рік.

Атаки у червні 2026 року:

16 червня: Атака дронів спричинила масштабну пожежу. Було уражено установку ЕЛОУ-АВТ-6, яка є ключовою ланкою первинної переробки сирої нафти. Після цього підприємство призупинило виробництво.

Атака дронів спричинила масштабну пожежу. Було уражено установку ЕЛОУ-АВТ-6, яка є ключовою ланкою первинної переробки сирої нафти. Після цього підприємство призупинило виробництво. 18 червня: Завод повторно атакували безпілотники, зафіксовано щонайменше сім влучань.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно в Іркутській області Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ. Саме ці літаки використовують росіяни для нанесення ударів по Україні ракетами Х-22/Х-32.