"У будь-який час, у будь-якому місці": Трамп викликав Байдена на дебати і вже отримав відповідь

У ході передвиборних перегонів Трамп критикував Байдена за помилки у його висловлюваннях

У середу, 6 березня, кандидат у президенти США Дональд Трамп викликав чинного главу країни Джо Байдена на дебати. Раніше колишній президент США ухилився від п’яти дебатів зі своїми політичними опонентами.

"Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, які є життєво важливими для США та їх громадян. Я закликаю до проведення дебатів у будь-який час, у будь-якому місці", — цитує Bloomberg слова Трампа.

Зазначається, що раніше Трамп відмовився від участі у дебатах із п’ятьма своїми суперниками. Це викликало шквал критики з боку колишнього кандидата Кріса Крісті, який у своїй рекламі назвав Трампа "куркою та невдахою".

У ході передвиборчих перегонів Трамп критикував Байдена за помилки у його висловлюваннях і за те, що той кілька разів спіткнувся під час ходьби. Однак і сам Трамп далеко не бездоганний: нещодавно він переплутав свою суперницю Ніккі Хейлі та колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

"Я знаю, що Дональд Трамп бажає уваги та намагається розширити свою популярність поза базою MAGA. Якщо він так прагне бачити президента Байдена у прайм-тайм, йому не треба чекати! Він може приєднатися до десятків мільйонів американців, які завтра ввечері налаштуються на перегляд State of the Union", — заявив представник Байдена Майкл Тайлер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп здобули перемогу в праймеріз від своїх партій у 15 штатах у "Супервівторок" 5 березня. Цього дня у Штатах відбирали делегатів на з’їзд партій, де буде вирішено, кого висунуть кандидатом у президенти на виборах у листопаді.

Після цього член Республіканської партії Ніккі Хейлі офіційно зняла свою кандидатуру з передвиборчих перегонів на пост президента США. Вона не закликала людей голосувати за Дональда Трампа, але побажала йому удачі.