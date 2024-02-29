Такий багатий, що немає грошей: Трамп торгується з судом через вимогу сплатити гігантський штраф

Трамп повинен заплатити майже півмільярда доларів

Колишній президент США Дональд Трамп, якого зобов'язали заплатити 454 млн доларів штрафу у справі про фінансове шахрайство, вирішив подати апеляцію та поторгуватися із судом. Його адвокати заявили, що Трамп нібито може заплатити тільки 100 млн доларів.

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що Трамп планує оскаржити рішення Апеляційного суду Нью-Йорка, проте щоб зробити це, він повинен внести заставу у розмірі повної суми штрафу протягом місяця.

Сума штрафу, яку присудили експрезиденту, складає майже 355 млн доларів. Але тут враховані відсотки на штраф, через які сума зросла на 100 млн доларів. Окрім того, Трампу заборонено, серед іншого, брати позики у банках в штаті Нью-Йорк. І судячи з усього, брати гроші йому немає звідки.

Адвокати Трампа дуже нахабно заявили, що застави у 100 млн доларів США та нагляду за Trump Organization з боку спостерігача, призначеного судом, нібито буде цілком достатньо. Думка суду та звинувачення з цього приводу поки що невідома.

Як писав "Телеграф", Трампа присудили до величезного штрафу у справі про шахрайство з нерухомістю, де Трамп проходив обвинуваченим. Суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон 16 лютого оголосив вирок, у якому Трампа зобов'язують виплатити 355 млн доларів США штрафу та забороняють йому та його дітям вести бізнес-діяльність у штаті.

Це вже не перший суд, програний Трампом. Нещодавно британський Високий суд відхилив позов Трампа до британської приватної розвідувальної фірми, яка зібрала докази його участі в "збочених" статевих актах і підкупі російських чиновників. Як відомо, у 2017 році в ЗМІ потрапило досьє із матеріалами про "пригоди" Трампа в Москві та Санкт-Петербурзі.

Варто зазначити, що справа щодо шахрайства – не єдина відкрита проти нього справа, оскільки він уже має на своєму рахунку справу про секретні документи та гроші для порнозірки.