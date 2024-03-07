"В любое время, в любом месте": Трамп вызвал Байдена на дебаты и уже получил ответ

В ходе предвыборной гонки Трамп критиковал Байдена за ошибки в его высказываниях

В среду, 6 марта, кандидат в президенты США Дональд Трамп вызвал действующего главу страны Джо Байдена на дебаты. Ранее бывший президент США уклонился от пяти дебатов со своими политическими оппонентами.

"Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые являются жизненно важными для США и ее граждан. Я призываю к проведению дебатов в любое время, в любом месте", — цитирует Bloomberg слова Трампа.

Отмечается, что ранее Трамп отказался от участия в дебатах с пятью своими соперниками. Это вызвало шквал критики со стороны бывшего кандидата Криса Кристи, который в своей рекламе назвал Трампа "курицей и неудачником".

В ходе предвыборной гонки Трамп критиковал Байдена за ошибки в его высказываниях и за то, что тот несколько раз споткнулся во время ходьбы. Однако и сам Трамп далеко небезупречен: недавно он перепутал свою соперницу Никки Хейли и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Я знаю, что Дональд Трамп желает внимания и пытается расширить свою популярность вне базы MAGA. Если он так стремится видеть президента Байдена в прайм-тайм, ему не надо ждать! Он может присоединиться к десяткам миллионов американцев, которые завтра вечером настроятся на просмотр State of the Union", — заявил представитель Байдена Майкл Тайлер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Джо Байден и и бывший президент Дональд Трамп одержали победу в праймериз от своих партий в 15 штатах в "Супервторник" 5 марта. В этот день в Штатах отбирали делегатов на съезд партий, где будет решено, кого выдвинут кандидатом в президенты на выборах в ноябре.

После этого член Республиканской партии Никки Хейли официально сняла свою кандидатуру с предвыборной гонки на пост президента США. Она не стала призывать людей голосовать за Дональда Трампа, но пожелала ему удачи.