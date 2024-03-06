"Супервівторок" у США: які результати у Байдена та Трампа

Названі штати, в яких кандидати здобули перемогу

Президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп здобули перемогу в праймеріз від своїх партій у 15 штатах у "Супервівторок" 5 березня. Цього дня у Штатах відбирали делегатів на з’їзд партій, де буде вирішено, кого висунуть кандидатом у президенти на виборах у листопаді.

Трамп переміг у голосуванні республіканців в Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Мен, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі та Вірджинії. Він значно обійшов свого єдиного конкурента Ніккі Хейлі, який більше не має реального шляху до висування. Про це у середу, 6 березня, пише Reuters.

Чинний президент Байден пішов на вибори від Демократичної партії. Він переміг в Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Айові, Мен, Массачусетсі, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Вермонті та Вірджинії. Крім того, він виграв голосування поштою в Айові.

Варто зазначити, що у Вермонті від республіканців перемогу здобула Ніккі Хейлі. На американському острові Самоа Байдена від демократів обійшов Джейсон Палмер.

Для довідки: "Супервівторок" — у США так називають вівторок на початку лютого чи березня на рік президентських виборів, коли у більшості штатів відбуваються попередні вибори. У ході обирають делегатів на з’їзд партій, де буде вирішено, кого висунуть кандидатом у президенти на виборах. Цього року "Супервівторок" був 5 березня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський пояснив, що буде з українцями, якщо президентом США стане Дональд Трамп замість Джо Байдена. За його словами, дуже людина не може змінити весь народ.