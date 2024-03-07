В Конгресі США покажуть альтернативний законопроєкт про допомогу Україні: названо дату

Спікер Джонсон, скоріше за все, підтримає таку ініціативу

В Сполучених Штатах 22 березня Палата представників Конгресу представить альтернативний законопроєкт із фінансуванням допомоги Україні. Цей документ пропонується представити замість законопроєкту, який погодили у Сенаті, але його "поклав під сукно" голова Палати представників, трампіст Майк Джонсон.

Про це повідомив кореспондент CNN Ману Раджу із посиланням на заяву, яку зробив голова зовнішньополітичного комітету Палати представників США Майкл Маккол. За словами Маккола, Джонсон, скоріше за все, підтримає таку ініціативу.

"Керівник комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол, який працює над пакетом іноземної допомоги з грошима для України та кордоном, сьогодні висловив упевненість, що законопроєкт буде розглянуто після того, як 22 березня буде завершено державне фінансування", – написав Раджу.

Тим часом на тлі затягування голосування щодо виділення військової допомоги Україні спікером Палати представників Майком Джонсоном, конгресмени вигадали інший спосіб винести документ на розгляд. Для цього вони збираються розпочати збір підписів.

Як відомо, пакет допомоги Україні блокується трампістами у Конгресі з осені минулого року. Тепер спікер Палати представників каже, що проголосувати за нього вони можуть у найкращому випадку в середині березня, у гіршому випадку – лише у квітні.

Білий дім розглядає варіант залучити для надання військової допомоги Україні фінансові ресурси Армії США. Пропонується для початку залучити близько 200 мільйонів доларів з фінансування американської армії.