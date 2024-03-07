Конгрес США може проголосувати за пакет допомоги Україні без дозволу Джонсона: що придумали

На спікера тиснуть навіть представники його партії

На тлі затягування голосування щодо виділення військової допомоги Україні спікером Палати представників Майком Джонсоном, конгресмени вигадали інший спосіб винести документ на розгляд. Для цього вони збираються розпочати збір підписів.

Як інформує Голос Америки, конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік зазначив, що збір підписів за те, щоб винести документ на голосування, може розпочатися цього тижня.

"Якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, який буде внесений на розгляд, альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а наш кордон залишиться відкритим. Ми не можемо допустити, щоб це сталося", — сказав він під час конференції. брифінгу у середу.

За його словами, він уже працює з офісом Джонсона, щоб внести документ на голосування у традиційний спосіб, але якщо спікер відмовиться від виконання вимог прихильників законопроєкту, то вже в п’ятницю вони почнуть збирати підписи про голосування в обхід спікера.

При цьому Фіцпатрік вважає, що ця петиція має всі шанси набрати необхідні 218 голосів.

Як відомо, пакет допомоги Україні блокується трампістами у Конгресі з осені минулого року. Тепер спікер Палати представників каже, що проголосувати за нього вони можуть у найкращому випадку в середині березня, у гіршому випадку – лише у квітні.

При цьому президент США Джо Байден вже звернувся до Конгресу із закликом про виділення коштів, оскільки на кону стоїть не лише майбутнє України, а й усього світу.