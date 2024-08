Перша кольорова жінка: Камала Гарріс стала офіційною кандидаткою в президенти США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка нещодавно оголосила про свій намір балотуватися на пост президента, стала офіційною кандидаткою на цей пост від Демократичної партії.

Про це повідомляє видання "Washington Post". Зазначають, що вона стала першою темношкірою жінкою на чолі великого партійного списку і це "на тлі расових та гендерних проблем, які роздирають США".

"Представники Демократичної партії оголосили в п’ятницю, що віцепрезидентка Гарріс отримала абсолютну більшість голосів делегатів на національному з’їзді Демократичної партії. Перемога у голосуванні зробила її офіційним кандидатом у президенти і завершила безпрецедентний процес після того, як колишній кандидат від Демократичної партії (Джо Байден — прим. ред.) вибув менш як два тижні тому", — йдеться в повідомленні.

У вівторок, 30 липня, Національний комітет Демократичної партії заявив, що 3923 делегати подали петицію про те, щоб включити Гарріс до бюлетеня для голосування. Жоден інший кандидат не подолав поріг у 300 підписів делегатів.

Як повідомила Гарріс у своєму аккаунті в мережі X (Twitter), для неї це велика честь.

"Для мене велика честь бути кандидатом від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів. Я офіційно прийму цю номінацію наступного тижня", — написала Гарріс.

I am honored to be the Democratic nominee for President of the United States. I will officially accept the nomination next week.



