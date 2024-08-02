Зустрічали Байден і Гарріс: до США повернулись звільнені в рамках обміну з РФ американці (фото, відео)

Літак зі звільненими прибув пізно вночі

У четвер, 1 серпня, приблизно за 20 хвилин до півночі, на авіабазі Ендрюс під Вашингтоном приземлився літак із громадянами США, звільненими в процесі обміну з Росією. Їх зустріли президент США Джо Байден, віцепрезидентка Камала Гарріс та рідні.

Зокрема, до США прибули репортер Wall Street Journal Еван Гершковіч, колишній морський піхотинець США Пол Вілан і російсько-американська журналістка Алсу Курмашева, пише CNN. Вілан, який першим вийшов з літака, віддав честь перед тим, як потиснути руку лідерам США, за ним пішов Гершкович, який обійняв і Гарріс, і Байдена, перш ніж обійняти своїх схвильованих батьків. Курмашева кинулася в обійми чоловіка і дочок після привітання Гарріс і Байдена.

Гершкович звернувся до ЗМІ, які зібралися на смузі. Він сказав своїм колегам з Wall Street Journal слова, які вони чекали почути понад рік: "Я вдома".

Байден спостерігав за емоційними сімейними зустрічами, а потім зняв свою шпильку та поклав її на лацкан Вітана. Гарріс у цей час просто спостерігала.

"Це чудове відчуття. Я був абсолютно переконаний, що ми зможемо це зробити. Я мав на увазі, коли сказав, що альянси мають значення. Вони активізувалися й ризикнули заради нас, і це мало велике значення", — сказав Байден журналістам, маючи на увазі значні дипломатичні зусилля, які призвели до обміну.

Варто зазначити, що цей обмін між Сходом і Заходом став найбільшим з часів холодної війни. Загалом 10 росіян, в тому числі двоє неповнолітніх, були обміняні на 16 західних громадян і росіян, ув'язнених в Росії.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін зустрів біля трапа літака росіян, які повернулися після обміну. Зокрема, він обійняв Вадима Красикова, який застрелив в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто саме вийшов на свободу в ході обміну. Росія обміняла політичних в’язнів на шпигунів та вбивцю.