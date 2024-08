Первая цветная женщина: Камала Харрис стала официальной кандидатом в президенты США

Вице-президент США Камала Харрис, недавно объявившая о своем намерении баллотироваться на пост президента, стала официальной кандидаткой на этот пост от Демократической партии.

Об этом сообщает издание "Washington Post". Отмечают, что она стала первой темнокожей женщиной во главе большого партийного списка и это "на фоне расдирающих США расовых и гендерных проблем".

"Представители Демократической партии объявили в пятницу, что вице-президент Харрис получила абсолютное большинство голосов делегатов на национальном съезде Демократической партии. Победа в голосовании сделала ее официальным кандидатом в президенты и завершила беспрецедентный процесс после того, как бывший кандидат от Демократической партии (Джо Байден — прим. ред.) выбыл менее двух недель назад", — говорится в сообщении.

Во вторник, 30 июля, Национальный комитет Демократической партии заявил, что 3923 делегата подали петицию о том, чтобы включить Харрис в бюллетень для голосования. Ни один другой кандидат не преодолел порог в 300 подписей делегатов.

Как сообщила Харрис в своем аккаунте в сети X (Twitter), для нее это большая честь.

"Для меня большая честь быть кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Я официально приму эту номинацию на следующей неделе", — написала Гаррис.

I am honored to be the Democratic nominee for President of the United States. I will officially accept the nomination next week.



This campaign is about people coming together, fueled by love of country, to fight for the best of who we are.



Join us: https://t.co/abmve926Hz