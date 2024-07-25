Зустріла чоловіка на побаченні наосліп: що відомо про сім’ю Камали Гарріс і як виглядають її діти (фото)
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У Камали Гарріс з чоловіком немає спільних дітей
Камала Гарріс, яка стала новою кандидаткою на пост президента США після того, як Джо Байден знявся з виборів, намагається особисте життя тримати якомога далі від зайвих очей. У 2014 році вона одружилася з Дугласом Емхоффом і з ним виховує двох дітей.
"Телеграф" з’ясував, що відомо про сім’ю Камали Гарріс, як виглядає її чоловік та діти. Її чоловік, до речі, є другим джентльменом Сполучених Штатів.
Що відомо про особисте життя Камали Гарріс
Про особисте життя 59-річної кандидатки у президенти США Камали Гарріс відомо мало. Їй приписували роман із Віллі Брауном (спікером законодавчих зборів штату Каліфорнія), а також із Гевіном Ньюсомом (губернатором штату Каліфорнія).
У серпні 2014 року Гарріс стала дружиною адвоката Дугласа Емхоффа, з яким познайомилася на побаченні наосліп. Спільних дітей у пари немає, але від першого шлюбу Дуглас виховує двох дітей (25-річну Еллу та 30-річного Коула), і Гарріс доводиться їм мачухою.
Відомо, що чоловік Гарріс намагався не втручатися в політичну кар’єру дружини й не давав їй жодних порад. У пресі його іронічно називали "женолюбом", натякаючи, що своєю славою він завдячує Камалі. Після того, як Гарріс стала віце-президентом США, її чоловік отримав неофіційний титул Другого джентльмена і зараз є публічною фігурою.
Зазначимо, що Камала Гарріс стала першою темношкірою жінкою на посту окружного прокурора в США, потім стала першою жінкою з індійським корінням у сенаті, а у разі перемоги на листопадових виборах може стати першою жінкою-президентом США. Ріст Камілі Гарріс становить 1,63 м, тоді як ріст її конкурента Дональда Трампа — 1,90 м.
"Телеграф" писав раніше, що 23 липня Гарріс випередила екс-президента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джозефа Байдена залишити президентські перегони. Харріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.