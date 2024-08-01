"Я не знав, що вона чорна": Трамп расистськи образив Гарріс та нарвався на жорстку відповідь

Трамп зробив дуже скандальну заяву щодо походження Камали Гарріс

Експрезидент США Дональд Трамп зневажливо відізвався про свою конкурентку від демократів, віцепрезидента США Камалу Гарріс. При цьому він обрав расистську тематику: Трамп сказав, що Гарріс нібито тільки недавно почала "вдавати з себе чорношкіру", а до цього позиціонувала себе, як індійка.

Про це Трамп заявив під час виступу перед Національною асоціацією чорношкірих журналістів (NABJ) у Чикаго. Він кілька разів продемонстрував расизм, кажучи щось про Гарріс.

"Я не знав, що вона чорна, аж поки вона випадково не стала нею… Тепер вона хоче, щоб її знали як чорну. Вона завжди була індійкою… А потім зробила поворот і стала чорною людиною", – сказав він.

При цьому батько Камали Гарріс – чорношкірий вихідець із Ямайки, а мати родом з Індії. Коли Гарріс була студенткою, вона навчалася в Університеті Говарда, де була членом чорношкірого жіночого товариства Alpha Kappa Alpha. В Сенаті США Гарріс входила до складу так званого "чорношкірого кокусу Конгресу". Проте Трамп всі ці нюанси проігнорував. Щобільше, він образив усіх чорношкірих людей разом, заявивши, що іммігранти нібито відбирають у них їхні роботи.

"Мільйони, мільйони людей приїжджають до нашої країни й займають робочі місця чорношкірих, іспаномовних і, відверто кажучи, місця у профспілках. Вони забирають вашу роботу", – сказав він.

Гарріс моментально відреагувала на випади Трампа, назвавши його расистські висловлювання "старим шоу" та демонстрацією розколу та неповаги до американського народу.

"Сьогодні ми отримали ще одне нагадування. Сьогодні вдень Дональд Трамп виступив на щорічній зустрічі Національної асоціації чорношкірих журналістів, і це було те саме старе шоу — розкол і неповага. Дозвольте мені лише сказати, що американський народ заслуговує на краще… Американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду. Ми заслуговуємо на лідера, який розуміє, що наші відмінності не розділяють нас. Вони є важливим джерелом нашої сили", – сказала вона під час виступу в Х'юстоні.

Раніше "Телеграф" писав, що за пост президента США Трамп буде боротись з Камалою Гарріс. Вочевидь, республіканцю буде нелегко. Гарріс використовує його ж методи проти нього та команди, і робить це досить успішно. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.

23 липня Гарріс випередила експрезидента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джозефа Байдена покинути президентські перегони. Гарріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.