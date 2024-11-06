Червоний і синій "міражі" та "штати-гойдалки": в США рахують голоси на виборах президента

Фінальних результатів, можливо, доведеться чекати кілька днів.

У середу, 6 листопада, в США триває підрахунок голосів на виборах президента. Перші результати по штатах проголошують американські медіа.

"Телеграф" розповідає головне про підбивання підсумків голосування американців.

Ситуація по штатах

За даними агенції Associated Press, станом на 6:50 за Києвом кандидат від Республіканської партії, експрезидент Дональд Трамп отримує 230 голосів виборників з 270 необхідних. У той час як кандидатка від Демократичної партії, віцепрезидентка Камала Гарріс — 205 голосів.

Трамп здобуває перемогу в штатах Монтана, Вайомінг, Юта, Північна та Південна Дакота, Техас, Оклахома, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Міссісіпі, Теннессі, Алабама, Огайо, Кентуккі, Західна Вірджинія, Флорида, Південна Кароліна, Айова, Айдахо, Північна Кароліна.

Гарріс здобуває перемогу в окрузі Колумбія, штатах Колорадо, Іллінойс, Нью-Йорк, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерсі, Род-Айленд, Меріленд, Делавер, Вашингтон, Каліфорнія, Орегон, Нью-Мексико, Вірджинія.

Дані Associated Press

Поки що — без сюрпризів, і обидва кандидати мають перевагу в традиційно "червоних" чи "синіх" штатах, які історично голосують за республіканців та демократів, відповідно.

Також має місце таке явище як "червоний міраж" — стрімке лідерство кандидата-республіканця.

"Справа в тому, що в малих виборчих округах — переважно в сільській місцевості — голоси рахуються набагато швидше. Людей там менше, і голосують вони переважно прямо в день виборів. Тому перші свої екзитполи подають саме штати із переважно малонаселеними округами і з сільським населенням — себто штати, які класично голосують за більш консервативних кандидатів, які переважно представляють політики Республіканської партії.

Таким чином перші підрахунки й перші результати протягом ночі та ранку після виборів дають абсолютну перевагу республіканським кандидатам", — роз’яснює експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв.

Пізніше, коли будуть пораховані голоси у великих містах та отримані поштою бюлетені, може статися "блакитний зсув".

Водночас деякі штати спочатку підраховують поштові бюлетені, що може призвести до "блакитного міражу" (лідерства демократів) у таких штатах як Джорджія, після чого настає "червоний зсув", коли до загального підрахунку додаються очні голоси виборців, схильних підтримувати Республіканську партію.

Ставки на Трампа?

На основі отриманих даних, модель видання The New York Times прогнозує перемогу Трампа на президентських виборах з вірогідністю 89%. Очікується, що експрезидент може набрати 298 голосів виборників.

"Вперше за сьогоднішній вечір ми вважаємо, що Трамп, ймовірно, здобуде перемогу на президентських виборах. Він має перевагу в кожному з таких штатів: Пенсільванія, Мічиган і Вісконсин (йдеться про "хиткі" штати — Ред.). Щоб виграти, Гарріс потрібно здобути перемогу в усіх трьох.

Залишається ще багато голосів для підрахунку, але з тих, що вже враховані, Трамп поки що має незначну, але помітну перевагу", — заявив Нейт Кон, головний політичний аналітик NYT.

Хто такі виборники та як рахують голоси

Останнє слово на виборах в Америці за колегією виборників — представників від кожного штату. Коли американці віддають свій голос на дільниці, вони насправді голосують за виборника, який від їхнього імені підтримує того чи іншого кандидата в президенти. Проте існували випадки, коли виборник йшов проти волі громадян та проголошував переможця на свій розсуд.

По країні 538 виборників, і для перемоги кандидату в президенти потрібна підтримка щонайменше 270 з них. Кожен штат нараховує стільки виборників, скільки й членів Конгресу обрано від нього. У Каліфорнії, наприклад, 55 виборників, в Оклахомі — 7, а в Монтані — 3.

Кандидат із перевагою отримує всі голоси виборників від того чи іншого штату. Існують штати, які традиційно голосують за республіканців або демократів, але також є сім "штатів-гойдалок" (або "хитких" штатів), які й визначать результат боротьби. Це Аризона, Джорджія, Мічиган, Північна Кароліна, Невада, Пенсільванія та Вісконсін.

Проголошення результатів в Америці — за ЗМІ. Вони повідомляють, кого офіційні особи врешті назвуть переможцем, хоча й не мають офіційної ролі у визначенні президента. Так триває з 1848 року, коли агенція Associated Press (АР) оголосила президентом Захарі Тейлора.

На сьогодні Associated Press має власну систему AP VoteCast, методологія заснована на роботі команди тисяч виборчих аналітиків та дослідників по всій країні.

"AP робить оголошення лише тоді, коли повністю впевнена у перемозі – у найпростішому розумінні, коли у кандидата, що відстає, більше немає шляху до перемоги", — пояснює агенція.

На президентських виборах 2020 року AP оголосила Джо Байдена переможцем через чотири дні після дня виборів — 7 листопада. Попри оскарження Дональдом Трампом результатів у штатах, де він програв.

Цього року так само вірогідним є сценарій тривалого підрахунку голосів, оскільки одна зі сторін може оскаржити результати через суд. Чи, наприклад, в окремих штатах вже траплялися прецеденти проведення другого туру виборів.

Коли офіційні результати

Офіційне рішення про обрання 47-го президента США раніше згадана колегія виборників ухвалить у грудні 2024 року. 6 січня 2025 року члени Конгресу мають зібратися для остаточного підрахунку голосів виборників.

Інавгурація наступного глави Білого дому запланована на 20 січня 2025 року.

Нагадаємо, раніше колишній посол України в США Олег Шамшур розповів "Телеграфу" про два ризики президенства Трампа.