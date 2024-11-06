Найдорожчі в історії США: в ЗМІ назвали колосальну суму витрат Трампа та Гарріс на вибори

Загальні витрати на рекламу склали половину від витрат на передвиборчу кампанію

Президентські вибори 5 листопада 2024 року стали найдорожчими в історії Сполучених Штатів. На підготовку до них експрезидент США Дональд Трамп та віцепрезидент Камала Гарріс, кандидати від республіканців та демократів, витратили 3,5 млрд доларів.

Про це пише видання Financial Times. Зазначається, що за останніми даними щодо коштів, зібраних передвиборчими штабами, обидва кандидати змогли залучити 4,2 млрд доларів США.

Гарріс у питанні зборів значно обійшла Трампа: вона зібрала 2,3 млрд доларів, 1,9 млрд з яких було витрачено на передвиборчу кампанію. В Трампа цифри скромніші – 1,8 млрд та 1,6 млрд відповідно.

Загальні витрати на рекламу склали половину від витрат на передвиборчу кампанію. При цьому витрати тільки у семи "ключових" штатах сумарно склали 1,5 мільярда доларів. Так, в одній лише Пенсильванії, штаті, який коливався у виборі, обидві сторони витратили 400 мільйонів доларів на рекламу, тоді як на 43 штати, які визначилися з вибором, сумарно набралося тільки 358 мільйонів.

Зазначимо, у вівторок, 5 листопада, у США проходять вибори президента, під час яких американці визначать, хто керуватиме країною наступні чотири роки. Запекла боротьба розгорнеться між кандидатом від Республіканської партії, експрезидентом Дональдом Трампом та кандидаткою від Демократичної партії, чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. "Телеграф" "підсвітив" п’ять головних фактів про головну політичну подію року.

Про те, що може змінити в українсько-американських відносинах ймовірна перемога Гарріс, розповів Олег Шамшур, надзвичайний та повноважний Посол України в США (у 2005 –2010 роках) у матеріалі "Телеграфа": "Перемога Трампа несе два ризики для України, а з Гарріс все складно, — експосол України в США".