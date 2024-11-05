На виборах у США можливий другий тур: експосол пояснив чому

Подібне вже траплялося раніше

Не варто очікувати на результати виборів у США сьогодні-завтра. Можливий сценарій проведення другого туру.

Про це під час телемосту "Вибори США та майбутнє України" у Київській школі державного управління їм. Сергія Нижного заявив голова правління Українського кризового медіацентру, надзвичайний та повноважний посол у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий. Він наголосив, що для України важливо не тільки те, хто стане президентом США.

Чалий зазначив, що для Києва важливо, щоб конфігурація влади у США була сприятлива для допомоги Україні. Він підкреслив, що Америка — це федеративна країна, а не тільки те, що можна побачити в Вашингтоні.

"Я хотів би звернути увагу на цю комплексність… І я хочу звернути увагу на ключові точки цих виборів. По-перше, не варто очікувати на результати сьогодні-завтра… І, можливо, я вас здивую, але ми можемо зіткнутись з тим, що може бути другий тур виборів. І це Джорджія, Луїзіана. Де вже раніше був другий тур виборів. Зараз це може бути 7 грудня", — прогнозує голова правління Українського кризового медіацентру.

На його думку, за таким сценарієм результати виборів можна очікувати 5 січня 2025 року. Та весь цей час буде продовжувати працювати діюча Адміністрація президента Байдена.

"Ми входимо разом з вами в довгий період… І цей сценарій довгого підрахунку дуже вірогідний… Коли результати голосування, підрахунок будуть довгими, а потім — Верховний суд США", — не виключив Чалий.

Для довідки. У США 5-те листопада є днем президентських виборів-2024 і виборів до обох палат Конгресу – Сенату та Палати представників.

Коли американці віддають свій голос на дільниці, вони насправді голосують за виборника, який від їхнього імені підтримує того чи іншого кандидата в президенти. Усього по країні 538 виборників, і для перемоги кандидату в президенти потрібна підтримка щонайменше 270 з них.

У Луїзіані всі кандидати беруть участь в одному відкритому первинному голосуванні. Будь-який кандидат, який набрав більше, ніж 50% голосів, на первинних виборах, виграє місце у Конгресі. Якщо жоден кандидат не набирає понад 50% голосів, двоє найуспішніших кандидатів виходять у другий тур.

У штаті Джорджія також можливе проведення другого туру виборів у Сенат через те, що жоден із кандидатів не набрав необхідних понад 50% голосів. Таке вже було у 2021 та у 2022 роках.

Раніше "Телеграф" також писав про тонкощі виборів у США, які потрібно знати. Зокрема, як визначать переможця та коли оголосять результати.