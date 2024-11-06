Росіяни намагалися зірвати вибори в США: що відомо

Через загрозу роботу дільниць доводилося призупиняти

Виборчі дільниці у США кілька разів призупиняли роботу через загрози вибухів. При цьому фахівці кажуть, що ці погрози надходили з Росії.

Про це пише CNN. Зазначається, що повідомлення про мінування надходили зі штатів Джорджія, Мічиган та Вісконсин, пізніше до них приєдналася Аризона.

Представник Аризони зазначив, що повідомлення про бомби надійшли на чотирьох виборчих дільницях.

"Це ще одна, як ми вважаємо, розвідувальна атака. У нас також є підстави вважати — хоча я не вдаватимуся в подробиці — що це походить від одного з наших іноземних ворогів, а саме від Росії", — повідомив він.

У Джорджії повідомлялося про мінування на семи дільницях, проте за підсумками поліцейських перевірок нічого знайдено не було.

Згідно зі звітами у ЗМІ, кількість загроз частішає залежно від наближення часу закриття ділянок. Через це деякі ділянки змушені були продовжити години для голосування.

Ці повідомлення вже викликали різку оцінку російських пропагандистів, які заявили, що подібні звинувачення висловили "безпідставно". При цьому там послалися на заяви ФБР про те, що повідомлення зазвичай надходять із російських доменів електронної пошти.

Як повідомлялося раніше, американська розвідка зафіксувала втручання Росії у виборчий процес у Сполучених Штатах. Зокрема, російські агенти розповсюдили фейкове відео, на якому нібито емігранти з Гаїті заявляють, що вони напередодні виборів їздять на виборчих дільницях у різних районах штату Джорджія та залишають голоси за Харріс.