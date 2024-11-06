"Місяць судового пекла": в штабі Гарріс готуються до численних судів з Трампом

5 листопада у США проходять вибори президента, результат яких буде точно відомий за кілька днів

Передвиборчий штаб Камали Гарріс готується до судових баталій зі стороною кандидата від республіканців Дональда Трампа, які можуть розтягнутися на тижні. Переможця президентських виборів, скоріше за все, оголосять за кілька днів, проте навряд чи інша сторона погодиться із цим.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела у штабі Гарріс. Старший фінансист кампанії сказав виданню, що команда кандидата від демократів повідомила донорам про період у чотири-шість тижнів, "коли всі судитимуться з усіма".

"На нас чекає місяць судового пекла", – прямо сказав виданню один з радників Гарріс.

Ще один великий донор демократів зазначив, що штабу віцепрезидента потрібно зберегти капітал і, можливо, залучити більше коштів, щоб сплатити значні судові витрати. А радник передвиборчого штабу Гарріс Дана Ремус сказала, що штаб має адвокатів по всій країні, які займаються оскарженням результатів підрахунку голосів, перерахунку голосів й аудиту. За її словами, це "законні дії".

"На виборах вирішує американський народ, і немає жодного способу скасувати ці результати. Наші інституції не дозволять цього, зокрема Верховний суд", – додала вона.

Зазначимо, у вівторок, 5 листопада, у США проходять вибори президента, під час яких американці визначать, хто керуватиме країною наступні чотири роки. Запекла боротьба розгорнеться між кандидатом від Республіканської партії, експрезидентом Дональдом Трампом та кандидаткою від Демократичної партії, чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. "Телеграф" "підсвітив" п’ять головних фактів про головну політичну подію року.

Про те, що може змінити в українсько-американських відносинах ймовірна перемога Гарріс, розповів Олег Шамшур, надзвичайний та повноважний Посол України в США (у 2005 –2010 роках) у матеріалі "Телеграфа": "Перемога Трампа несе два ризики для України, а з Гарріс все складно, — експосол України в США".