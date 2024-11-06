Красный и синий "миражи" и "штаты-качели": в США считают голоса на выборах президента

Финальных результатов, возможно, придется ждать несколько дней.

В среду, 6 ноября, в США идет подсчет голосов на выборах президента. Первые результаты по штатам оглашают американские медиа.

"Телеграф" рассказывает главное о подведении итогов голосования американцев.

Ситуация по штатам

По данным агентства Associated Press, по состоянию на 6:50 по Киеву кандидат от Республиканской партии экс-президент Дональд Трамп получает 230 голосов выборщиков из 270 необходимых. В то время как кандидат от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис — 205 голосов.

Трамп одерживает победу в штатах Монтана, Вайоминг, Юта, Северная и Южная Дакота, Техас, Оклахома, Миссури, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Алабама, Огайо, Кентукки, Западная Вирджиния, Флорида, Южная Каролина, Айова, Айдахо, Северная Каролина.

Харрис одерживает победу в округе Колумбия и штатах Колорадо, Иллинойс, Нью-Йорк, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерси, Род-Айленд, Мэриленд, Делавэр, Вашингтон, Калифорния, Орегон, Нью-Мексико, Виргиния.

Данные Associated Press

Пока без сюрпризов, и оба кандидата имеют преимущество в традиционно "красных" или "синих" штатах, исторически голосующих за республиканцев и демократов, соответственно.

Также имеет место такое явление как "красный мираж" — стремительное лидерство кандидата-республиканца.

"Дело в том, что в малых избирательных округах — преимущественно в сельской местности — голоса считаются гораздо быстрее. Людей там меньше, и голосуют они преимущественно прямо в день выборов. Поэтому первые свои экзитполы представляют именно штаты с преимущественно малонаселенными округами и с сельским населением. то есть штаты, которые классически голосуют за более консервативных кандидатов, преимущественно представленных политиками Республиканской партии.

Таким образом, первые подсчеты и первые результаты в течение ночи и утра после выборов дают абсолютное преимущество республиканским кандидатам", — разъясняет эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев.

Позже, когда будут посчитаны голоса в больших городах и полученные по почте бюллетени, может произойти "голубое смещение".

В то же время некоторые штаты сначала подсчитывают почтовые бюллетени, что может привести к "голубому миражу" (лидерству демократов) в таких штатах как Джорджия, после чего наступает "красное смещение", когда к общему подсчету добавляются очные голоса избирателей, склонных поддерживать Республиканскую партию.

Ставки на Трампа?

На основе полученных данных модель издания The New York Times прогнозирует победу Трампа на президентских выборах с вероятностью 89%. Ожидается, что экс-президент может набрать 298 голосов выборщиков.

"Впервые за сегодняшний вечер мы считаем, что Трамп, вероятно, одержит победу на президентских выборах. Он имеет преимущество в каждом из таких штатов: Пенсильвания, Мичиган и Висконсин (речь идет о "шатких" штатах — Ред.). Чтобы выиграть, Харрис нужно одержать победу во всех троих.

Остается еще много голосов для подсчета, но из уже учтенных Трамп пока имеет незначительное, но заметное преимущество", — заявил Нейт Кон, главный политический аналитик NYT.

Кто такие выборщики и как считают голоса

Последнее слово на выборах в Америке за коллегией выборщиков – представителей от каждого штата. Когда американцы отдают свой голос на участке, они на самом деле голосуют за выборщика, который от их имени поддерживает того или иного кандидата в президенты. Однако существовали случаи, когда выборщик шел против воли граждан и провозглашал победителя по своему усмотрению.

По стране 538 избирателей, и для победы кандидату в президенты требуется поддержка не менее 270 из них. Каждый штат насчитывает столько избирателей, сколько и членов Конгресса избрано от него. В Калифорнии, например, 55 выборщиков, в Оклахоме – 7, а в Монтане – 3.

Кандидат с преимуществом получает все голоса от того или иного штата. Существуют штаты, которые традиционно голосуют за республиканцев или демократов, но также есть семь "штатов-качелей" (или "шатких" штатов), которые и определят результат борьбы. Это Аризона, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Невада, Пенсильвания и Висконсин.

Объявление результатов в Америке – за СМИ. Они сообщают, кого в конце концов назовут победителем, хотя и не играют официальной роли в определении президента. Так продолжается с 1848 года, когда агентство Associated Press (АР) объявило президентом Захари Тейлора.

На сегодняшний день Associated Press имеет собственную систему AP VoteCast, методология основана на работе команды тысяч избирательных аналитиков и исследователей по всей стране.

"AP делает объявление только тогда, когда полностью уверена в победе – в самом простом понимании, когда у отстающего кандидата больше нет пути к победе", — объясняет агентство.

На президентских выборах 2020 года AP объявила Джо Байдена победителем через четыре дня после дня выборов – 7 ноября. Несмотря на обжалование Дональдом Трампом результатов в штатах, где он проиграл.

В этом году так же вероятен сценарий длительного подсчета голосов, поскольку одна из сторон может обжаловать результаты через суд. Или, например, в отдельных штатах уже встречались прецеденты проведения второго тура выборов.

Когда официальные результаты

Официальное решение об избрании 47 президента США ранее упомянутая коллегия выборщиков примет в декабре 2024 года. 6 января 2025 года члены Конгресса должны собраться для окончательного подсчета голосов.

Инаугурация следующего главы Белого дома намечена на 20 января 2025 года.

Напомним, ранее бывший посол Украины в США Олег Шамшур рассказал "Телеграфу" о двух рисках президентства Трампа.