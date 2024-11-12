"Доведеться відправляти війська": Борис Джонсон оцінив плани Трампа щодо України

Поразка України відчує весь світ

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон оцінив плани обраного президента США Дональда Трампа щодо України. За його словами, Лондону, можливо, доведеться подумати про відправку військ до України.

Його слова наводить The Telegraph. Джонсон зазначив, що в оточенні Трампа є люди, які висловлюють "божевільні ідеї" щодо російського вторгнення в Україну.

Він зазначив, що виділені на зброю для ЗСУ гроші є інвестицією у стримування експансіонізму Росії та Китаю. Крім того, він наголосив, що якщо Україна впаде, то нові конфлікти можуть спалахнути у країнах Балтії, Грузії чи Азійсько-тихоокеанському регіоні.

"Наша колективна безпека буде серйозно підірвана відродженням Росії, яка загрожує різним частинам Європи, і нам тоді доведеться платити за відправку британських військ для допомоги в захисті України", — зазначив експрем’єр.

Джонсон додав, що у Республіканській партії є багато людей з "дивними фанатськими почуттями до Путіна" і Трамп до них прислухається. Політик назвав це "божевіллям" і наголосив, що це неправильно.

Водночас він нагадав, що саме Трамп передав Україні ПТРК Javelin, без яких битва за Київ могла б закінчитись зовсім інакше.

Варто зазначити, що Джонсон і Трамп підтримували теплі відносини через схожість ідеологій, тому колишній прем’єр навіть отримав прізвисько "британський Трамп". Остання зустріч між ними відбулася у липні 2024 року, після замаху на тоді ще кандидата у президенти США.

Крім того, Джонсон неодноразово говорив, що перемога Трампа піде Україні на користь.

Як повідомлялося раніше, колишній держсекретар США у попередній адміністрації Трампа Майк Помпео розповів, що обраний президент не дозволить Росії захопити Україну. Він переконаний, що глава Білого дому розуміє, що це суперечить стратегічним інтересам США.