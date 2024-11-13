Трамп має намір швидко закінчити війну в Україні: топгенерал НАТО прокоментував його плани

Він сказав, як діятимуть європейські союзники в НАТО, якщо команда Трампа раптом почне відступати щодо підтримки України

Сценарій зупинки російсько-української війни, за якого Кремль почуватиметься переможцем, точно не буде на користь Сполучених Штатів. Білому дому необхідно врахувати фактор співпраці з Росією Північної Кореї, інакше Штати "вистрілять собі в ногу".

Таку думку висловив голова військового комітету НАТО голландець Роб Бауер під час дискусії, організованої Міжнародним інститутом стратегічних досліджень. Про це пише "Європейська правда".

Йому поставили запитання, як діятимуть європейські союзники в НАТО, якщо команда новообраного президента США Дональда Трампа почне відступати у питанні підтримки України, нагадавши про те, як європейці без особливого опору зустріли рішення США піти з Афганістану, що закінчилося хаотичною евакуацією з Кабула та тріумфом "Талібану".

Бауер зазначив, що є величезна різниця між операцією в Афганістані і ситуацією, що виникла з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Якщо чесно, Афганістан не був стратегічно важливим. Ми пробули там 20 років, ми багато зробили, хтось за це віддав життя, але якщо ставити питання, чи це було стратегічно важливо, – відповідь буде "ні". Чи була Україна стратегічно важливою? – так. Тому що тут питання щодо системи заснованого на правилах міжнародного порядку, це про "серце Європи", це про амбіції Росії та – опосередковано – амбіції Китаю", – зазначив адмірал.

Бауер наголосив, що дозволити Путіну вийти переможцем із цієї війни — не в планах та інтересах США.

"Тому, якщо послухати заяви президента Трампа про "24 години" — які, ймовірно, більше метафора, ніж буквально 24 години, але "дуже швидко", — я не можу собі уявити, що в інтересах США — дозволити Путіну вийти з цього конфлікту переможцем. Це не на користь США", – продовжив Бауер.

Голова військового комітету НАТО вважає, що Білому дому необхідно врахувати фактор співпраці з Росією Північної Кореї, яка не лише допомагає зброєю, а й відправляє своїх військових, отримуючи в обмін військові та космічні технології, що стане викликом та проблемою для США.

Нагадав Бауер і про роль Китаю, який не дає військову допомогу, але допомагає РФ отримувати необхідні товари та компоненти.

"Неможливо вирішити ситуацію з Україною, не беручи до уваги всіх цих гравців. Інакше США вистрілять собі в ногу", – зазначив Роб Бауер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Заході пишуть про плани Трампа щодо України.