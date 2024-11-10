Це розгром: завершення підрахунку голосів на виборах у США показало цікаву деталь

Інавгурацію нового президента призначено на 20 січня

У Сполучених Штатах закінчили підрахунок голосів на президентських виборах. Кандидат Дональд Трамп здобув перемогу в усіх "хитких" штатах.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що всього Трамп отримав 312 голосів виборців, а його опонент, віцепрезидент Камала Гарріс від Демократичної партії – 226 голосів.

Як стало відомо, Трамп крім Аризони переміг у таких штатах, як Мічиган, Пенсільванія, Джорджія, Північна Кароліна, Вісконсині та Невада.

Зазначається, що у 2020 році американський політик здобув перемогу у шести з семи "хитких" штатів – з невеликим програшем у Північній Кароліні – і отримав 306 голосів від Колегії виборців проти 232 голосів.

До речі, він отримував 306 голосів виборців під час своєї перемоги над Гілларі Клінтон у 2016 році.

За даними Associated Press, у 2024 році Трамп набрав 74,6 мільйона голосів по всій країні, або 50,5% проти 70,9 мільйона, які підтримали Гарріс (48%).

Республіканська партія, яку представляє Трамп, незабаром отримає більшість в обох палатах американського парламенту – Сенаті та палаті представників. Це дозволить Трампу максимально ефективно проводити свою політику.

Інавгурацію нового президента призначено на 20 січня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональ Трамп заявляв, що закінчить війну через 24 години, якщо стане президентом США. Крім того, він давав багато інших обіцянок.