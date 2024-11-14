Говорила про "біолабораторії" в Україні: як виглядає і що відомо про Тулсі Габбард із нової команди Трампа

Тулсі Габбард відома скандальними заявами про війну в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп продовжує набирати команду та висунув на посаду голови національної розвідки Тулсі Габбард. Таке рішення викликало багато суперечок, оскільки жінка, яка виступає за припинення "вічних воєн", робила неоднозначні заяви у бік США, НАТО та України.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Тулсі Габбард і якою вона була до початку політичної кар’єри. Також ми дізналися деякі подробиці її особистого життя.

Тулсі Габбард — що відомо про главу нацрозвідки США

Політичний діяч Тулсі Габбард народилася у 1981 році в місті Лелоалоа (Американське Самоа). Її батьки у 1980-1990-ті роки були активними послідовниками кришнаїтського гуру Кріса Батлера та займали в його організації на Гаваях адміністративні пости.

Тулсі, яка народилася в сім’ї католика та індуїстки, розповіла, що в юності багато часу проводила за вивченням та роздумами над "Бхагавадгітою" та настановами Ісуса Христа в Новому Завіті. Вона усвідомлено обрала кришнаїтське віросповідання. Габбард здобула домашню освіту, за винятком 2 років, які навчалася у "місіонерській школі для дівчаток" на Філіппінах. А спеціальність "ділового адміністрування" Тулсі здобула в Гавайському тихоокеанському університеті.

Тулсі Габбард була майор Національної гвардії США

Політична кар’єра Тулсі Габбард

Жінка пішла в політику на початку 2000-х років, у віці 21 року вона здобула перемогу на виборах до Палати представників Гаваї. У 2003 році Тулсі вирушила добровольцем до Армії Нацгвардії штату Гаваї й поїхала до Іраку, де служила в медичному підрозділі. Через три роки вона повернулася до США та продовжила політичну діяльність. Вона заявила, що завжди була противницею війни, і американцям не варто було вводити свої війська до Іраку.

Тулсі Габбард служила в Іраку

У 2012 році Тулсі Габбард обрали до Палати представників і вона стала першим конгресменом індуїстського віросповідання в історії США. У ході церемонії вона склала присягу на "Бхагавад-гіті як вона є" і подарувала цей екземпляр "Бхагавадгіти" прем’єр-міністру Індії Нарендрі Моді.

Тулсі Габбард та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді

З січня 2023 року по лютий 2016 року Габбард була віцеголовою Національного комітету Демократичної партії, але склала з себе повноваження. У січні 2019 року Тулсі брала участь у президентських перегонах, але стала об’єктом нападок з боку Хіларі Клінтон, яка звинувачувала її в тому, що вона є "маріонеткою Кремля". Габбарт у відповідь назвала Клінтон "королевою розпалювання війни" та "втіленням корупції". У березні 2020 року Габбард зняла свою кандидатуру та підтримала на виборах Джо Байдена. У 2022 році вона залишила Демократичну партію й оголосила себе незалежним політиком, а поточного року приєдналася до республіканців.

Тулсі Габбард у 2019 році брала участь у президентських перегонах

Особисте життя Тулсі Габбард

На початку 2000-х років Тулсі вийшла заміж за Едуардо Тамайо, але їхній шлюб розпався. За її словами, стосункии з Едуардо не витримали "стресу, який війна накладає на військових та їхні родини". Але колишній чоловік підтримував з Габбард гарні стосунки й навіть жертвував гроші на її політичні проєкти.

У 2015 році політик вийшла заміж за кінематографіста Абрахама Вільямса. Їхнє весілля відбулося за індуїстським обрядом у Кахалуу (острів Оаху).

Тулсі Габбард із чоловіком Абрахамом Вільямсом, фото: Getty Images

Скандальні висловлювання у бік України та США

У листопаді 2024 року Тулсі Габбард була номінована на посаду голови Національної розвідки США. Але її кандидатура викликала суперечки, оскільки Тулсі відома своїми неоднозначними та скандальними заявами.

В Україні Габбард звинуватили у тому, що вона поширює прокремлівські наративи. Зокрема, жінка після початку повномасштабного вторгнення заявила, що США та НАТО спровокували Росію напасти на Україну.

Тулсі Габбард в Україні критикують за зв’язок із Путіним

Окрім теми війни, Габбард активно дезінформує світ про наявність розробок зброї масової поразки в Україні. Вона зазначила, що у нашій країні нібито знаходиться 25 біолабораторій, заснованих США, у яких є небезпечні патогени. Через це у червні 2022 року Україна включила Габбард до списку політиків, які просували російську пропаганду.

"Телеграф" писав раніше, що у Трампа готують масштабні звільнення у Пентагоні. Стало відомо, хто під прицілом.