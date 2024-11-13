Залишила чоловіка та дітей заради кар’єри: що відомо про Крісті Ноем, яку Трамп призначив на високу посаду (фото)

Жінка вже давно в політиці та дотримується республіканської позиції у своїх поглядах

Новообраний президент США Дональд Трамп за два місяці до інавгурації, що відбудеться 20 січня, почав активно роздавати посади у своїй адміністрації. Так, новий президент оголосив, що головою Департаменту урядової ефективності стане Ілон Маск, а посаду секретаря Департаменту внутрішньої безпеки отримає Крісті Ноем.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Крісті Ноем, яка отримає серйозну посаду у Білому домі при Трампі.

Крісті Ноем. Фото: Getty Images

Крісті Ноем — противниця України та "фанатка" Трампа

Крісті Ноем — американський політик-республіканець, губернатор Південної Дакоти з 2019 року. Вона народилася 30 листопада 1971 року у Південній Дакоті, зараз їй 52 роки. Крісті виросла на сімейному ранчо у сільській місцевості, здобула освіту в університеті Південної Дакоти, має ступінь бакалавра мистецтв та бакалавра політології. Вона одружена з Браяном Ноемом, у них троє спільних дітей. При цьому відомо, що у 2011 році, коли Крісті стала членом Палати представників США, вона переїхала до Вашингтона, тоді як чоловік та діти залишилися жити на ранчо.

Крісті Ноем. Фото: Getty Images

У політиці вона давно. Починаючи з 2006 року, Ноем перемагала на виборах і була членом Палати представників штату аж до 2019 року. А з 2019 року вона є губернатором штату Південна Дакота.

Крісті Ноем вельми неоднозначна особистість у політиці — її погляди перегукуються з поглядами самого Трампа. Так вона підтримала політику президента Трампа в минулій каденції щодо мігрантів. І навіть направила на кордон із Техасом Нацгвардію штату Південна Дакота. Вона також виступає проти абортів, трансгендерів та проти одностатевих шлюбів. А під час пандемії коронавірусу у своєму штаті чинила опір обмеженням, пов’язаним з поширенням ковіду.

Крісті Ноем та Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Крім того, Крісті Ноем є противником допомоги Україні у війні з Росією. Вона заявляла, що підтримка України — це "порожні витрати" та "дорога стратегічна помилка". На її думку, допомога Україні від США призведе до посилення дружби між Росією та Китаєм. Також вона висловилася, що США занадто розраховують на санкції, як засіб стримування Росії.

Крісті Ноем. Фото: Getty Images

Варто зазначити, що оголошення Трампа кандидатури Крісті Ноем на посаду секретаря Департаменту внутрішньої безпеки поки що нічого не означає. Її кандидатуру має підтримати Сенат, лише тоді вона обійме цю посаду.

Крісті Ноем та Дональд Трамп. Фото: Getty Images

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