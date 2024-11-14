Говорила о "биолабораториях" в Украине: как выглядит и что известно о Тулси Габбард из новой команды Трампа

Тулси Габбард известна скандальными заявлениями о войне в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп продолжает набирать команду и выдвинул на пост главы национальной разведки Тулси Габбард. Такое решение вызвало много споров, поскольку женщина, выступающая за прекращение "вечных войн", делала неоднозначные заявления в сторону США, НАТО и Украины.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Тулси Габбард и какой она была до начала политической карьеры. Также мы узнали некоторые подробности ее личной жизни.

Тулси Габбард — что известно о главе нацразведки США

Политический деятель Тулси Габбард родилась в 1981 году в городе Лелоалоа (Американское Самоа). Ее родители в 1980-1990-е годы были активными последователями кришнаитского гуру Криса Батлера и занимали в его организации на Гавайах административные посты.

Тулси, родившаяся в семье католика и индуистки, рассказала, что в юности много времени проводила за изучением и размышлениям над "Бхагавадгитой" и наставлениями Иисуса Христа в Новом Завете. Она осознано выбрала кришнаитское вероисповедание. Габбард получила домашнее образование, а исключением 2 лет, которые училась в "миссионерской школе для девочек" на Филиппинах. А специальность "делового администрирования" Тулси получила в гавайском тихоокеанском университете.

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Политическая карьера Тулси Габбард

Женщина пошла в политику в начале 2000-х годов, в возрасте 21 года она одержала победу на выборах в Палату представителей Гавайи. В 2003 года Тулси отправилась добровольцем в Армию Нацгвардии штата Гавайи и поехала в Ирак, где служила в медицинском подразделении. Спустя три года она вернулась в США и продолжила политическую деятельность. Тулси заявила, что всегда была противницей войны и американцам не стоило вводить свои войска в Ирак.

Тулси Габбард служила в Ираке

В 2012 году Тулси Габбард избрали в Палату представителей и она стала первым конгрессменом индуистского вероисповедания в истории США. В ходе церемонии она принесла присягу на "Бхагавад-гите как она есть" и подарила этот экземпляр "Бхагавадгиты" премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Тулси Габбард и премьер-министр Индии Нарендра Моди

С января 2023 по февраль 2016 Габбард была вице-председателем Национального комитета Демократической партии, но сложила с себя полномочия. В январе 2019 года Тулси участвовала в президентской гонке, но стала объектом нападок со стороны Хилари Клинтон, которая обвиняла ее в том, что она является "марионеткой Кремля". Габбарт в ответ назвала Клинтон "королевой разжигателей войны" и "воплощением коррупции". В марте 2020 года Габбард сняла свою кандидатуру и поддержала на выборах Джо Байдена. В 2022 году она покинула Демократическую партию и объявила себя независимым политиком, а в текущем году присоединилась к республиканцам.

Тулси Габбард в 2019 году участвовала в президентской гонке

Личная жизнь Тулси Габбард

В начале 2000-х годов Тулси вышла замуж за Эдуардо Тамайо, но их брак распался. По ее словам, отношения с Эдуардо не выдержали "стресса, который война налагает на военных и их семьи". Но бывший супруг поддерживал с Габбард хорошие отношения и даже жертвовал деньги на ее политические проекты.

В 2015 году политик вышла замуж за кинематографиста Абрахама Уильямса. Их свадьба состоялась по индуистскому обряду в Кахалуу (остров Оаху).

Тулси Габбард с мужем Абрахамом Уильямсом, фото: Getty Images

Скандальные высказывания в сторону Украины и США

В ноябре 2024 года Тулси Габбард была номинирована на должность главы Национальной разведки США. Но ее кандидатура вызвала споры, поскольку Тулси известна своими неоднозначными и скандальными заявлениями.

В Украине Габбард обвинили в том, что она распространяет прокремлевские нарративы. В частности, женщина после начала полномасштабного вторжения заявила, что США и НАТО спровоцировали Российскую Федерацию напасть на Украину.

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Кроме темы войны Габбард активно дезинформирует мир о наличии разработок оружия массового поражения в Украине. Она отметила, что в нашей стране якобы находится 25 биолабораторий, основанных США, в которых есть опасные патогены. Из-за этого в июне 2022 года Украина включила Габбард в список политиков, которые продвигали российскую пропаганду.

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