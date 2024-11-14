У Трампа готують масштабні звільнення у Пентагоні: хто під прицілом

Поки що неясно, чи схвалить сам Трамп ці пропозиції

Члени перехідної команди новообраного президента США Дональда Трампа складають список військових офіцерів, які підлягають звільненню з Пентагону. Це стане безпрецедентною перестановкою.

Про це пише Reuters із посиланням на анонімні джерела, обізнані у ситуації. Вони зазначили, що поки неясно, чи схвалить сам Трамп цей план, хоча в минулому він активно виступав проти керівників оборони, які критикували його.

Друге джерело повідомило, що нова адміністрація, швидше за все, зосередить увагу на американських військових офіцерах, які, як вважається, пов’язані з Марком Міллі, колишнім головою Об’єднаного комітету начальників штабів при Трампі.

У матеріалі зазначено, що Міллі цитується у книзі "Війна" Боба Вудворда, опублікованій минулого місяця. У ній Трамп названо "фашистом до мозку кісток". Союзники Трампа критикують його за передбачувану нелояльність до колишнього президента.

"Кожна людина, яку підвищила і призначив Міллі, піде", — сказало друге джерело.

До складу Об’єднаного комітету начальників штабів входять вищі офіцери американських Збройних сил, а також керівники армії, флоту, морської піхоти, Повітряних сил, Національної гвардії та Космічних сил.

Розкриття планів щодо ймовірного звільнення відбулося через день після того, як Трамп, який уже почав активно формувати уряд, попередньо призначив міністром оборони телеведучого Fox News, ексмайора Нацгвардії США Піта Хегсета. Той одного разу заявив про готовність "навести лад у будинку Пентагону".

Деякі нинішні та колишні офіційні особи США применшують ймовірність таких масштабних перестановок, заявляючи, що вони будуть непотрібними та руйнівними в період глобальних потрясінь, коли в Україні та на Близькому Сході вирують війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп визначився з ім’ям ще одного топчиновника. Головою одного з ключових міністерств США стала противниця України.