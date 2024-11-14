Блокував допомогу Україні та паралізував Конгрес: хто стане генпрокурором США

У США продовжують формувати нове керівництво

Генеральним прокурором США, мабуть, стане ультраправий конгресмен Метт Гетц. Саме він свого часу виніс на голосування пропозицію відправити спікера Палати представників у відставку, що призвело до того, що пакет допомоги Україні проголосував лише у квітні 2024 року.

Про це повідомив обраний президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social. У повідомленні йдеться, що Гетц покладе край "партійному озброєнню системи правосуддя", очевидно натякаючи на відкриті проти Трампа кримінальні справи.

"Для мене велика честь оголосити, що конгресмен Метт Гетц із Флориди справжнім висунутий на посаду Генерального прокурора Сполучених Штатів", — написав Трамп.

Політик додав, що Гетц відіграв ключову роль у розвінчуванні "російської змови", тобто розслідування втручання Росії у вибори 2016 року.

4 жовтня 2023 року Гетц ініціював процес відправлення тодішнього спікера Палати представників, республіканця Кевіна Маккарті у відставку. Тоді це підтримали демократи та 8 республіканців "трампістського крила". Через це у Конгресі завис документ про виділення об'єднаного пакета допомоги Україні та Ізраїлю. Документ про допомогу після низки змін був проголосований лише у квітні 2024 року, але на той час нестача боєприпасів на фронті в Україні вже призвела до втрати Авдіївки й не тільки. До слова, конгресмен голосував проти виділення цього пакету.

Гетц також представляв у лютому 2023 року резолюцію, яка закликала припинити військову та фінансову підтримку України. А у липні того ж року запропонував поправку до оборонного бюджету з аналогічною вимогою. Вона не була проголосована, але її підтримали 70 республіканців.

Як повідомлялося раніше, Трамп запропонував призначити на посаду голови Національної розвідки Тулсі Габбард. Вона неодноразово буда помічена за критикою України, а в Центрі протидії дезінформації її навіть називали "експертом за гроші Кремля".