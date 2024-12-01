Вже налякав агентів: Трамп визначився з новим директором ФБР, що про нього відомо (фото)

Він працював помічником конгресмена

Обраний президент США Дональд Трамп планує призначити директором ФБР Кеша Патела. Він замінить на цій посаді Крістофера Рея.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social. Він назвав Патела борцем за "Америку понад усе".

"Я з гордістю оголошую, що Кешьяп "Кеш" Пател стане наступним директором Федерального бюро розслідувань. Кеш — блискучий юрист, слідчий і борець за "Америку понад усе", який присвятив свою кар'єру викриттю корупції, захисту правосуддя і захисту американського народу", — написав він.

Як пише CNN, до завершення 10-річного терміну на посаді директора ФБР Крістоферу Рею залишається три роки. Він може піти у відставку або бути звільненим, щоб звільнити місце для нового керівника.

Трамп призначив Рея у 2017 році після звільнення Джеймса Комі, але ще до 2021 року, коли закінчився президентський термін Трампа, їхні стосунки стали напруженими. Ставлення Трампа до ФБР лише погіршилося після того, як у серпні 2022 року на його курорті Мар-а-Лаго провели обшук, а згодом Трампу висунули звинувачення в тому, що він нібито зберігав секретні документи.

Хто такий Кеш Пател

44-річний Пател — юрист та колишній співробітник Палати представників і Ради національної безпеки. Він працював в Офісі директора національної розвідки та став високопоставленим чиновником Міністерства оборони в останні дні першої адміністрації Трампа. Пател відомий критикою дій розвідувальних служб США.

Пател став відомим в орбіті Трампа у 2018 році, коли він працював помічником конгресмена Девіна Нуньєса, головного республіканця в комітеті з розвідки Палати представників на той час. Пател зіграв ключову роль у спробах Нуньєса дискредитувати розслідування ФБР щодо допомоги Росії в передвиборчій кампанії Трампа у 2016 році.

Кеш Пател

Пател відомий своєю схильністю до поширення конспірологічних теорій. Він є автором книги, що містить список чиновників "глибинної держави", проти яких слід спрямувати зусилля. В рекламних матеріалахйшлося, що Трамп назвав її "планом, що допоможе нам повернути Білий дім і усунути цих гангстерів з усього уряду".

У соцмережах Пател активно виступає із жорсткими заявами, зокрема погрожуючи переслідуваннями політичних опонентів. Він також заявив про намір закрити штаб-квартиру ФБР у перший день роботи та звільнити її співробітників.

Наприкінці свого першого президентського терміну Трамп хотів призначити Патела на посаду заступника директора ФБР або ЦРУ. Однак його ініціативу заблокували високопосадовці ЦРУ та Міністерства юстиції.

За даними CNN, джерела, знайомі з процесом передачі влади Трампу, вже висловлювали глибоку стурбованість можливістю призначення Патела директором ФБР. Він отримає широкі повноваження розслідувати справи політичних ворогів президента, допомагати розсекречувати секретну інформацію і проводити чистку кар'єрних державних службовців.

"Кеш лякає бюро", — сказав співрозмовник видання, знайомий з внутрішніми дискусіями щодо посади директора ФБР.

Нагадаємо, Трамп визначився з кандидатурою спеціального представника США в Україні, ним став відставний генерал Кіт Келлог. Раніше він пропонував план з заморожування війни.