Трамп дасть шанс Путіну: ексміністр оборони Словаччини про єдиний шлях до перемоги України

Росія має заплатити за все, що вона зробила, за все, що вона зруйнувала, за тисячі людей, яких вона вбила

Обраний президент США Дональд Трамп на відміну від Джо Байдена змінить ситуацію щодо війни в Україні і дасть шанс Путіну відступити. Це станеться тоді, коли він вступить на посаду.

Про це заявив колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у відвертому інтерв'ю "Телеграфу" — "Якщо Україна програє війну, ми матимемо російських солдатів в Ужгороді, на кордоні зі Словаччиною". Він відповів на питання, як зараз може закінчитись війна в Україні і чи буде за нею перемогу, а також про підтримку Дональда Трампа.

Допоможе Україні ще більше

"Моя особиста думка: ситуація значно зміниться за президента Трампа, коли він вступить на посаду. На відміну від Байдена дуже важко зрозуміти думки нового президента. Ми пам'ятаємо, що в деяких сферах Трамп був успішним. Збільшення оборонних бюджетів у європейських країнах НАТО — це був його вдалий проєкт, на мою думку. Але з іншого боку, у нього була дивна зустріч з лідером Північної Кореї", — говорить Надь.

Він каже, зараз важко сказати, що буде, але Трамп дасть шанс Путіну відступити. І якщо його не задовольнить ця пропозиція, тоді, ймовірно, він допоможе Україні ще більше.

Росія має заплатити за все, що вона зробила

Відповідаючи на питання, як закінчиться війна в Україні та чи можлива наша перемога, то він сказав, що це складне питання. За його словами, перше питання полягає в тому, що означає перемога України. Для нього перемога України — це повернення територій, які Росія незаконно захопила, включаючи Крим, і вихід російських військових з території України.

"Не слід забувати, що Росія має заплатити за все, що вона зробила, за все, що вона зруйнувала, за тисячі людей, яких вона вбила в Україні. Тож це була б перемога і це була б справедливість", — каже він

Ситуація для України не є легкою

Ярослав Надь також розповів, як досягти перемоги. На його думку, єдиний можливий шлях — це показати, що Західний світ єдиний у підтримці України, аби Путін зрозумів, що навіть за участі Північної Кореї, закликання усіх ув'язнених у своїй країні йти воювати, спроби отримати військову допомогу з Ірану та з Північної Кореї він не може досягти цілей, які оголосив.

"Дозвольте нагадати, що, коли війна розпочалася, він очікував трьох-п'ятиденну спеціальну військову операцію і з того моменту кілька разів оголошував стратегічні цілі, які він має, і нічого з цього не досяг. Але зараз ситуація для України не є легкою", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" писав, що народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Мережко висунув обраного президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.