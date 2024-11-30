Чи відповість Путін "взаємністю" на зусилля Трампа по закінченню війни: експерт оцінив шанси

Ніхто не говорить про безумство глави Кремля, зазначив експерт

Глава Росії Володимир Путін зірве зусилля новообраного президента США Дональда Трампа щодо зупинки війни РФ проти України, якими б вони не були. Всіма своїми діями та словами зараз диктатор демонструє, що він не приймає інших умов, окрім капітуляції України.

"Він не готовий іти на поступки. Саме тому він виходить з "Орєшніком", тому він продовжує погрожувати. Він погрожує безпосередньо не тільки Україні, а й Європі, і Трампу. Я думаю що відповідь очевидна — перед тим, як з Путіним про щось говорити, чи навіть вести мову про те що перемови можливі, його треба притиснути до стінки", — сказав військовий експерт Олександр Мусієнко у ефірі програми "Зараз" на YouTube-каналі Telegraf UA.

Він висловив сподівання, що зробити це вдасться — за допомогою партнерів України. Також для цього необхідна безпосередня допомога президента Трампа.

"Якщо не вдасться, то стратегія Трампа наблизиться до стратегії Байдена, що треба Путіна пережити, тому що інакшого способу немає з цим безумцем про щось домовитись", — зазначив Мусієнко.

Він додав, що після виборів президента в США було дуже багато публікацій з міркуваннями, як буде розвиватися ситуація в Україні. Однак ніхто, звернув увагу експерт, не говорить про безумство Путіна.

"Коли говорять про переговори, складається в мене таке враження, що це начебто якась абстракція, що от Україна має цього тільки захотіти — і все, воно все зупиниться. І чомусь не кажуть, як змусити Росію", — сказав Мусієнко.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ставиться до врегулювання російсько-української війни призначений Трампом спецпредставник по Україні відставний генерал Кіт Келлог. Зокрема він підтримує рішення чинного президента США Джо Байдена дати Києву дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами вглиб території РФ.