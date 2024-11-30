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Чи відповість Путін "взаємністю" на зусилля Трампа по закінченню війни: експерт оцінив шанси

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Трамп та Путін Новина оновлена 30 листопада 2024, 07:47
Трамп та Путін. Фото Колаж "Телеграфа"

Ніхто не говорить про безумство глави Кремля, зазначив експерт

Глава Росії Володимир Путін зірве зусилля новообраного президента США Дональда Трампа щодо зупинки війни РФ проти України, якими б вони не були. Всіма своїми діями та словами зараз диктатор демонструє, що він не приймає інших умов, окрім капітуляції України.

"Він не готовий іти на поступки. Саме тому він виходить з "Орєшніком", тому він продовжує погрожувати. Він погрожує безпосередньо не тільки Україні, а й Європі, і Трампу. Я думаю що відповідь очевидна — перед тим, як з Путіним про щось говорити, чи навіть вести мову про те що перемови можливі, його треба притиснути до стінки", — сказав військовий експерт Олександр Мусієнко у ефірі програми "Зараз" на YouTube-каналі Telegraf UA.

Він висловив сподівання, що зробити це вдасться — за допомогою партнерів України. Також для цього необхідна безпосередня допомога президента Трампа.

"Якщо не вдасться, то стратегія Трампа наблизиться до стратегії Байдена, що треба Путіна пережити, тому що інакшого способу немає з цим безумцем про щось домовитись", — зазначив Мусієнко.

Він додав, що після виборів президента в США було дуже багато публікацій з міркуваннями, як буде розвиватися ситуація в Україні. Однак ніхто, звернув увагу експерт, не говорить про безумство Путіна.

"Коли говорять про переговори, складається в мене таке враження, що це начебто якась абстракція, що от Україна має цього тільки захотіти — і все, воно все зупиниться. І чомусь не кажуть, як змусити Росію", — сказав Мусієнко.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ставиться до врегулювання російсько-української війни призначений Трампом спецпредставник по Україні відставний генерал Кіт Келлог. Зокрема він підтримує рішення чинного президента США Джо Байдена дати Києву дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами вглиб території РФ.

Теги:
#Війна #Володимир Путін #Дональд Трамп #Олександр Мусієнко