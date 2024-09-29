Кинути Україну чи показати Путіну силу? Які сценарії просуває оточення Трампа

Деякі з оточення Трампа вірять, що мир в Україні можна досягти через силу.

Рішення Дональда Трампа неможливо передбачити. Але як і в будь-якого політика, в нього є люди, до ідей та думок яких він може прислухатися. В тому числі у питаннях зовнішньої політики.

"Телеграф" розповідає, хто потенційно може впливати на погляди кандидата в президенти США, і яка їхня думка щодо підтримки України.

Війна в Україні — не проблема США

1. Елбрідж Колбі, колишній чиновник Пентагону, який може зайняти посаду радника Трампа з національної безпеки в разі перемоги останнього на виборах.

Колбі визнає, що вторгнення Росії до України — це зло, а війна є жахливою трагедією. Проте він належить до табору республіканців, які вважають, що головною загрозою для США виступає Китай, а не Росія. Тому фокус на Азії, а не на Україні повинен бути пріоритетом зовнішньої політики Штатів. На його думку, опікуватися допомогою Києву має здебільшого Європа.

"США мають стимулювати європейські країни до того, щоб вони взяли на себе лідерство в підтримці України. Європа безперечно має потенціал для цього — те, чого ключовим державам, особливо, але не виключно Німеччині, наразі бракує, так це політичної волі витрачати кошти та політичний капітал, щоб одночасно озброювати себе та надавати Україні військову допомогу, відповідно до вимог реальності", — писав Колбі рік тому.

Пізніше він заявив британським журналістам, що й Велика Британія не повинна очікувати значної підтримки від США щодо України у випадку другого президентського терміну Трампа та вчергове закликав Європу взяти на себе "основну відповідальність".

"Ви повинні краще дбати про свою власну ситуацію, адже ми маємо зосередитися на Китаї", — казав Колбі.

Американець часто критикує адміністрацію чинного президента США Джо Байдена за те, що їхня стратегія щодо війни в Україні була "провальною".

"Нинішній курс адміністрації Байдена та Гарріс невдало спланований — це поміркований підхід, який поступово призводить до програшу у війні, виснажуючи наші запаси, тоді як Росія переозброюється", — написав днями Елбрідж Колбі у своєму профілі Х.

В одному з недавніх інтерв’ю він заявив, що Україна не має ставати членом НАТО.

"Я не вважаю, що Україна повинна бути в НАТО. Це не тому, що я не підтримую Україну. А тому, що, на мою думку, ми не потребуємо цього для захисту наших інтересів. Ми вже занадто розпорошені. Тож навіщо нам брати на себе нові зобов’язання?" — сказав Колбі.

Позитивно Колбі відгукнувся і про "мирний план" кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса, який запропонував фактичне замороження лінії фронту, а також відмову України від ідеї членства в Північноатлантичному альянсі.

"Сенатор Венс дотримується реалістичної позиції й відкрито пропонує реалістичну основу для завершення конфлікту, — сказав Елбрідж Колбі. — У той час, як інші люди займаються безвідповідальними фантазіями".

Елбрідж Колбі. Фото The Marathon Initiative

Підштовхнути Київ до переговорів

2 та 3. Фред Флейтц та Кіт Келлог, колишні чиновники з національної безпеки в адміністрації Трампа та його чинні радники, належать до консервативного аналітичного центру America First Policy Institute.

У квітні 2024 року Флейтц та Келлог виклали свій план закінчення війни в Україні, "запропонувавши варіант дій на майбутнє" у разі перемоги республіканця.

Згідно з планом, Сполучені Штати продовжать озброювати Україну та зміцнювати її оборону, щоб Росія не змогла повторно напасти після укладення мирної угоди. Але подальша військова допомога США вимагатиме від України участі у мирних переговорах з Росією.

Щоб переконати Путіна взяти участь у мирних переговорах, президент США та інші лідери НАТО повинні запропонувати "відкласти вступ України до Альянсу на тривалий час в обмін на комплексну і підконтрольну мирну угоду із гарантіями безпеки".

Також вони допускають, що Росії можна запропонувати "деяке обмежене зняття санкцій". А у майбутньому — прийти до нормалізації відносин із Москвою.

"Україну не змушували б відмовитися від мети повернення всіх її територій, але вона погодилася б використовувати дипломатію, а не силу".

За даними Foreign Policy, на саміті НАТО у Вашингтоні, коли європейські посадовці шукали контактів із представниками адміністрації Трампа, Кіт Келлог був одним із тих, хто проводив зустрічі з союзниками. З його вуст вони почули претензію, що країни НАТО, які не витрачають достатньо на оборону, порушують Північноатлантичний договір.

Трамп раніше цього року на передвиборчому мітингу пригрозив, що не буде захищати союзників по НАТО, які не досягають встановленого блоком рівня оборонних витрат у 2% ВВП.

Фред Флейтц та Кіт Келлог. Фото VOA та Korea JoongAng Daily

"Автономні зони" в Україні

4. Річард Греннел, експосол Сполучених Штатів у Німеччині, колишній виконувач обов'язків директора національної розвідки США. Пізніше був спеціальним "посланцем" Трампа, у разі перемоги республіканця може стати Державним секретарем США.

У липні 2024 року під час круглого столу, організованого компанією Bloomberg, Греннел висловив ідею про "автономні зони" в Україні як шлях завершення війни. Це, на його думку, допоможе зберегти територіальну цілісність країни.

"Автономні регіони можуть означати різні речі для різних людей, але потрібно працювати над цими деталями", — заявив Гренелл.

Як і згадані раніше діячі з оточення Трампа, Гренелл виступає проти членства України в НАТО. "Не варто приймати до клубу нових членів, коли поточні не сплачують свій справедливий внесок", — аргументував це він.

Гренелл вірить, що Трамп зможе швидко закінчити російсько-українську війну, поговоривши із Путіним та Зеленським.

"Я вважаю, що в Трампа є те, що я б назвав "достовірність погрози"… Дозвольте навести приклад: коли євангелістського пастора Брансона утримували проти його волі в Туреччині, це було дуже неприємно для багатьох американців.

Союзник НАТО утримував пастора проти його волі, і ми мало чого могли домогтися від турків. Ця ситуація сплила, і зрештою потрапила до Дональда Трампа. І він сказав Ердогану: "Якщо ти не звільниш цього пастора, я зруйную твою економіку, починаючи з завтрашнього дня". І пастора Брансона звільнили вже наступного дня.

Я вважаю, що різниця полягає в тому, що Ердоган вірив, що Дональд Трамп дійсно щось негайно зробить. Він не подумав, що Трамп відправить папірець до Міністерства фінансів і Державного департаменту для якогось процесу, розтягнутого на три місяці, щоб вирішити, що робити. Він знав, що наступного ранку будуть додаткові мита або ізоляція, або що-небудь інше.

Я розповідаю цю історію, тому що є різниця між простою погрозою вдатися до дій, хай то будуть санкції, військові дії або введені мита, і достовірною погрозою, і вона цілком зрозуміла сторонам. І я вірю, що лідер України та лідер Росії абсолютно усвідомлюють, що Дональд Трамп має авторитет у цих питаннях", — сказав Греннел в ефірі німецького Welt.

До слова, саме Річард Греннел сидів по праву руку від Дональда Трампа під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 27 вересня.

Річард Греннел та Дональд Трамп. Фото Florida Policy

Трамп має показати силу

5. Роберт О'Браєн, радник Трампа з національної безпеки 2019-2021 року, який так само може обійняти високу посаду, якщо республіканця оберуть на другий термін.

О'Браєн — прихильник підходу "мир через силу". У червні 2024 року він написав статтю для Foreign Affairs, в якій нагадав: президентство Трампа стало першим з часів Джиммі Картера, коли США не вступили у нову війну або не розширили існуючий конфлікт.

У зовнішній політиці республіканець дотримується "своїх власних інстинктів і традиційних американських принципів", вважає його радник. І прогнозує: під час можливого другого терміну Трампа друзі Вашингтона будуть більш захищеними та самодостатніми, а його вороги знову будуть боятися американської сили. Висловився О'Браєн і щодо війни в Україні:

"Здається, що Байден не має плану щодо завершення війни. Трамп, своєю чергою, чітко дав зрозуміти, що хотів би бачити мирну угоду, яка припинить вбивства та забезпечить безпеку України.

Його підхід полягатиме в продовженні надання летальної допомоги Україні, профінансованої європейськими країнами, водночас двері для дипломатії з Росією будуть залишатися відкритими — це підтримуватиме Москву в стані невизначеності", — написав О'Браєн.

За словами колишнього посадовця, європейські союзники мають усвідомлювати, що продовження американської допомоги союзникам залежить від того, наскільки Європа робить свій внесок — зокрема в Україні.

Роберт О'Браєн та Дональд Трамп. Фото NPR

6. Майк Помпео, державний секретар США за часів Трампа, досі залишається близьким до експрезидента.

Як і О'Браєн, Помпео вірить, що Дональд Трамп здатний відновити мир в Україні, показавши Путіну силу. На шпальтах газети WSJ Помпео був одним з авторів амбітних пропозицій для реалізації такого сценарію. Зокрема:

— застосувати проти Росії реальні санкції.

— створити програму ленд-лізу для України на 500 млрд доларів: "Замість того, аби обтяжувати американських платників податків новими пакетами допомоги для України, треба дозволити українцям позичати якомога більше, аби купувати американську зброю та перемагати росіян. Саме так американці допомогли Британії у Другій світовій до Перл-Гарбора. Тільки так ми надішлемо Путіну чіткий сигнал про те, що він ніколи не переможе", — йшлося в статті.

— скасувати всі обмеження на те, яку зброю може отримати та використовувати Україна.

"Війна зупиняється негайно. Україна нарощує значні оборонні сили, щоб Росія більше ніколи не напала. Ніхто не визнає окупацію Росією та заявлену нею анексію будь-яких українських територій — так само як ми ніколи не визнавали включення Балтійських держав до складу СРСР і відмовлялися визнавати Східну Німеччину до 1974 року.

Крим демілітаризується. Україна відбудовується коштом репарацій із заморожених резервів Центрального банку Росії, а не коштом коштів платників податків США", — зазначалося в матеріалі.

Про впливовість О'Браєна та Помпео на зовнішньополітичному майданчику свідчить той факт, що днями під час засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, обидва проводили у місті закриті заходи за участі високопоставлених дипломатів.

Майк Помпео і Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше український політолог Олексій Якубін розповів "Телеграфу", чому ситуація між Трампом та Україною стає напруженішою.