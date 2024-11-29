Інавгурація Трампа не допоможе у мирних переговорах? Магда про останні заяви Путіна

Зараз Росія проводить чималу інформаційну операцію

На тлі гучних заяв багатьох політиків про переговори України та РФ виникає багато питань, а особливо з огляду на погрози голови Росії Володимира Путіна ударами "Орешніком". Проте наразі будь-які переговори недоцільні і не матимуть результату як такого.

Про це "Телеграфу" розповів український журналіст, політтехнолог Євген Магда. За його словами, інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа у січні мало що змінить для України, попри сподівання багатьох.

"Їхні позиції терористів абсолютно не відповідають нашим ні на йоту. Про що свідчать заяви Путіна про "Орешнік", про готовність бити, як вони люблять говорити, по центрах ухвалення рішень в Києві. Ми ж розуміємо, що маємо справу з психологічним тиском", — каже політтехнолог.

За його словами, зараз Росія проводить чималу інформаційну операцію майже після кожного обстрілу. Йдуть удари не тільки по енергетиці, а й по суспільству. Бо після масованих атак анонімні чати у мережі починають гудіти про "зраду".

Проте, за словами Магди, Україна наразі потребує допомоги партнерів, особливо від США. Проте часу на ухвалення цих рішень не так і багато.

"Росіяни мають більше можливостей сьогодні, вони підсилені. Україна має понад мільйон в Силах Оборони і є велика потреба в постачанні озброєнь. Навіть екстрені пакети в форматі швидкої допомоги могли б щонайменше стабілізувати ситуацію на фронті", — каже експерт.

Магда додає, що заяви чинного президента США Джо Байдена про допомогу на 700 млн сильні, проте він і каже, що може не встигнути до кінця року. Тому тут виникає питання: а чому ж тільки зараз Україні обіцяють такі пакети, коли часу у Байдена обмаль.

"Усі кажуть, що Україні треба зиму протриматись, але ж це не так. Нам треба реалізовувати План стійкості, а особливо у протидії російській брехні. Машина Кремля зараз керується принципом — чим страшніша брехня, тим дужче у неї вірять. А це сильно впливає на наше суспільство", — каже політтехнолог.

Магда наголошує, що на продуктивну роботу Заходу залишилось трохи менше місяця, адже Різдво вже незабаром. Якщо Україна працює та воює навіть у свята, то Європа і США — ні.

"А як ми влітаємо у святкування Різдва? Під обстрілами, під постійним тиском, під інформаційним впливом на нас. Це теж треба розуміти і усвідомлювати, де наша внутрішня консолідація, до чого вона працює, в якому напрямку йде", — додає експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розповів, чому Путін погрожує "Орешніком" Україні.