Трамп обрав спецпредставника по Україні: який план він пропонував

У США вперше з 2019 року з’явився спецпредставник по Україні

Обраний президент США Дональд Трамп призначив відставного генерала Кіта Келлога на посаду спеціального представника США в Україні. Він уже пропонував план по заморожуванню війни.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth. За словами обраного президента, вони зможуть досягти миру через силу і зроблять мир знову безпечним.

"Кіт зробив видатну військову та ділову кар’єру, включаючи службу на вельми важливих посадах у сфері національної безпеки у моїй першій адміністрації. Він був зі мною від самого початку", — написав він.

Ім’я чиновника вже неодноразово обговорювалися у ЗМІ, оскільки він ще до виборів пропонував Трампу свій план щодо врегулювання російсько-української війни.

План Келлога

У квітні 2024 року Келлог разом з іншим ексчиновником першої адміністрації Трампа Фредом Флейтцем виклали свій план закінчення війни в Україні.

У цьому плані передбачалося, що США продовжуватимуть озброювати Україну, якщо та погодиться вести переговори з Росією. При цьому урядники пропонували виділити достатньо зброї, щоб Кремль більше не намагався повторити свій напад. Також посилення допомоги мало стати важелем тиску, щоб посадити Росію за стіл переговорів.

План також передбачав часткове зняття санкцій з РФ та нормалізацію відносин, Україні ж пропонувалося поки що відкласти плани щодо вступу до НАТО в обмін на комплексну мирну угоду з численними гарантіями безпеки.

Україну при цьому не змушували б відмовляти від територій, проте повертати їх їй буде запропоновано дипломатичним шляхом.

Як повідомлялося раніше, Кремль може запропонувати Трампу поділити Україну на три частини. Відповідний документ вже підготували, але чи не зрозуміло, чи його передали до Вашингтона.