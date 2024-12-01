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Уже испугал агентов: Трамп определился с новым директором ФБР, что о нем известно (фото)

Автор
Андрей Мулько
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Кэш Пател Новость обновлена 01 декабря 2024, 09:59
Кэш Пател. Фото Коллаж "Телеграфа"

Он работал помощником конгрессмена

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить директором ФБР Кеша Патела. Он заменит на этом посту Кристофера Рэя.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Он назвал Патела борцом за "Америку превыше всего".

"Я с гордостью объявляю, что Кэшьяп "Кэш" Пател станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш — блестящий юрист, следователь и борец за "Америку превыше всего", посвятивший свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и защите американского народа", – написал он.

Как пишет CNN, до истечения 10-летнего срока в должности директора ФБР Кристоферу Рэю остается три года. Он может уйти в отставку или быть уволен, чтобы совободить место для нового руководителя.

Трамп назначил Рэя в 2017 году после увольнения Джеймса Коми, но еще до 2021 года, когда истек президентский срок Трампа, их отношения стали напряженными. Отношение Трампа к ФБР только ухудшилось после того, как в августе 2022 года на его курорте Мар-а-Лаго провели обыск, а затем Трампу предъявили обвинения в том, что он якобы хранил секретные документы.

Кто такой Кэш Пател

44-летний Пател – юрист и бывший сотрудник Палаты представителей и Совета национальной безопасности. Он работал в Офисе директора национальной разведки и стал высокопоставленным чиновником Министерства обороны в последние дни первой администрации Трампа.

Пател стал известным в орбите Трампа в 2018 году, когда он работал помощником конгрессмена Дэвина Нуньеса, главного республиканца в комитете по разведке Палаты представителей того времени. Пател сыграл ключевую роль в попытках Нуньеса дискредитировать расследование ФБР относительно помощи России в предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

Кэш Пател

Пател известен своей склонностью к распространению конспирологических теорий. Он является автором книги, содержащей список чиновников "глубинного государства", против которых следует направить усилия. В рекламных материалах говорилось, что Трамп назвал ее "планом, который поможет нам вернуть Белый дом и устранить этих гангстеров со всего правительства".

В соцсетях Пател активно выступает с жесткими заявлениями, в том числе угрожая преследованиям политических оппонентов. Он также заявил о намерении закрыть штаб-квартиру ФБР в первый день работы и уволить ее сотрудников.

В конце первого президентского срока Трамп хотел назначить Патела на должность заместителя директора ФБР или ЦРУ. Однако его инициативу заблокировали чиновники ЦРУ и Министерства юстиции.

По данным CNN, источники, знакомые с процессом передачи власти Трампу, уже выражали глубокую обеспокоенность возможностью назначения Пателла директором ФБР. "Кэш пугает бюро", — сказал собеседник издания, знакомый с внутренними дискуссиями о должности директора ФБР.

Напомним, Трамп определился с кандидатурой специального представителя США в Украине, им стал отставной генерал Кит Келлог. Ранее он предлагал план по замораживанию войны.

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