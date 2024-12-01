Уже испугал агентов: Трамп определился с новым директором ФБР, что о нем известно (фото)

Он работал помощником конгрессмена

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить директором ФБР Кеша Патела. Он заменит на этом посту Кристофера Рэя.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Он назвал Патела борцом за "Америку превыше всего".

"Я с гордостью объявляю, что Кэшьяп "Кэш" Пател станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш — блестящий юрист, следователь и борец за "Америку превыше всего", посвятивший свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и защите американского народа", – написал он.

Как пишет CNN, до истечения 10-летнего срока в должности директора ФБР Кристоферу Рэю остается три года. Он может уйти в отставку или быть уволен, чтобы совободить место для нового руководителя.

Трамп назначил Рэя в 2017 году после увольнения Джеймса Коми, но еще до 2021 года, когда истек президентский срок Трампа, их отношения стали напряженными. Отношение Трампа к ФБР только ухудшилось после того, как в августе 2022 года на его курорте Мар-а-Лаго провели обыск, а затем Трампу предъявили обвинения в том, что он якобы хранил секретные документы.

Кто такой Кэш Пател

44-летний Пател – юрист и бывший сотрудник Палаты представителей и Совета национальной безопасности. Он работал в Офисе директора национальной разведки и стал высокопоставленным чиновником Министерства обороны в последние дни первой администрации Трампа.

Пател стал известным в орбите Трампа в 2018 году, когда он работал помощником конгрессмена Дэвина Нуньеса, главного республиканца в комитете по разведке Палаты представителей того времени. Пател сыграл ключевую роль в попытках Нуньеса дискредитировать расследование ФБР относительно помощи России в предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

Кэш Пател

Пател известен своей склонностью к распространению конспирологических теорий. Он является автором книги, содержащей список чиновников "глубинного государства", против которых следует направить усилия. В рекламных материалах говорилось, что Трамп назвал ее "планом, который поможет нам вернуть Белый дом и устранить этих гангстеров со всего правительства".

В соцсетях Пател активно выступает с жесткими заявлениями, в том числе угрожая преследованиям политических оппонентов. Он также заявил о намерении закрыть штаб-квартиру ФБР в первый день работы и уволить ее сотрудников.

В конце первого президентского срока Трамп хотел назначить Патела на должность заместителя директора ФБР или ЦРУ. Однако его инициативу заблокировали чиновники ЦРУ и Министерства юстиции.

По данным CNN, источники, знакомые с процессом передачи власти Трампу, уже выражали глубокую обеспокоенность возможностью назначения Пателла директором ФБР. "Кэш пугает бюро", — сказал собеседник издания, знакомый с внутренними дискуссиями о должности директора ФБР.

Напомним, Трамп определился с кандидатурой специального представителя США в Украине, им стал отставной генерал Кит Келлог. Ранее он предлагал план по замораживанию войны.