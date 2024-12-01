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Розплата буде моментальною: Трамп пригрозив країнам БРІКС, які спробують знайти заміну долару США

Автор
Антон Корж
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Трампу ідеї БРІКС не сподобалися Новина оновлена 01 грудня 2024, 02:05
Трампу ідеї БРІКС не сподобалися. Фото https://www.facebook.com/DonaldTrump

Трамп жорстко проїхався по бажанню БРІКС знайти альтернативу долару США

Країни, які є членами організації БРІКС, повинні залишити думки про те, щоб знайти альтернативу для долара США у міжнародній торгівлі. Якщо вони спробують створити власну квазівалюту, або замінити чимось долар, розплата буде швидкою та неминучою.

Про це написав новообраний президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social. Серед іншого він заявив, що країни БРІКС зіткнуться зі 100%-ми митами на всі їхні товари.

"Ми вимагаємо від цих країн зобов'язання, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100% митом" та повинні будуть попрощатися з продажами в чудову економіку США", — написав він.

Трамп також порекомендував ініціатору ідеї про заміну долара – як відомо, цю ініціативу активно просуває глава Росії Володимир Путін – "знайти іншого лоха", оскільки шансів знайти заміну долара немає. А будь-яка країна, яка спробує це зробити, може "помахати Америці рукою".

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський жорстко проїхався по ООН і саміту БРІКС. Саміт БРІКС проходив наприкінці жовтня на території Росії, під час саміту лідер РФ Володимир Путін та кілька учасників зробили низку гучних заяв. У них вони не оминули й війну в Україні, а також говорили про "дедоларизацію" – Путін вже давно марить ідеєю знайти "альтернативу" долару США.

Зауважимо, що під час засідання Путін не зміг вимовити прізвище та ім'я президента Туреччини Реджепа Ердогана, сказавши: "Слово президенту Ерджогану".

Теги:
#США #БРІКС #Долар США #Країни БРІКС #Путін