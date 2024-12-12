Пролітали навіть над полем Трампа для гольфу. Один зі штатів США кошмарять загадкові дрони (відео)

Влада вимагає проведення повного розслідування щодо безпілотників

Над штатом Нью-Джерсі у Сполучених Штатах Америки неодноразово помічали невідомі безпілотні літальні апарати, які пролітають над будинками мешканців. Таке явище лякає місцевих.

Федеральні слідчі заявили, що у них поки що немає відповідей, але додали, що не вважають, що дрони становлять суспільну загрозу. Про це пише The Washington Post.

Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі заявив, що безпілотники були помічені поблизу важливих об’єктів, таких як арсенал Пікатінні, військового науково-дослідного та виробничого об’єктів, а також над полем для гольфу новообраного президента Дональда Трампа у Бедмінстері.

Федеральне управління цивільної авіації ввело обмеження на польоти безпілотників поблизу Бедмінстера і Пікатінні, поки влада веде розслідування.

Водночас член палати представників Джефф Ван Дрю впевнений, що безпілотники є національною загрозою, і запропонував збивати їх.

"Наразі саме час діяти на основі цієї інформації, поки загроза не загострилася ще більше. Неважливо, чи це іноземний противник, чи просто група любителів дронів, ми не можемо дозволити непізнаним дронам вільно літати в нашому повітряному просторі без будь-яких наслідків", — сказав він.

Влада вимагає проведення повного розслідування щодо безпілотників для визначення походження, мети та відповідності застосовним нормам.

"Штат Нью-Джерсі повинен запровадити обмежений надзвичайний стан, який забороняє всі безпілотники, поки громадськість не отримає пояснень щодо цих численних спостережень", — написав у своїй заяві сенатор-республіканець Джон Брамнік.

Фото: xGabbyNu/TMX via AP

Комітет із внутрішньої безпеки Палати представників обговорив польоти на спільних слуханнях. Кіт Джонс, заступник виконавчого помічника з повітряних та морських операцій Митної та прикордонної служби США, заявив, що федеральним слідчим поки що не вдалося ідентифікувати безпілотники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські війська зафіксували "НЛО" над зоною бойових дій.