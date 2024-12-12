Пролетали даже над полем Трампа для гольфа. Один из штатов США кошмарят загадочные дроны (видео)

Власти требует проведения полного расследования в отношении беспилотников

Над штатом Нью-Джерси в Соединенных Штатах Америки неоднократно замечали неизвестные беспилотные летательные аппараты, которые пролетают прямо над домами жителей. Такое явление пугает местных.

Федеральные следователи заявили, что у них пока нет ответов, но добавили, что не считают, что дроны представляют общественную угрозу. Об этом пишет The Washington Post.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи заявил, что беспилотники были замечены вблизи важных объектов, таких как арсенал Пикатинни, военного научно-исследовательского и производственного объектов, а также над полем для гольфа новоизбранного президента Дональда Трампа в Бедминстере.

Федеральное управление гражданской авиации ввело ограничения на полеты беспилотников вблизи Бедминстера и Пикатинни, пока власти ведут расследование.

В то же время член палаты представителей Джефф Ван Дрю уверен, что беспилотники представляют собой национальную угрозу, и предложил сбивать их.

"Сейчас самое время действовать на основе этой информации, пока угроза не обострилась еще больше. Неважно, иностранный ли это противник или просто группа любителей дронов, мы не можем позволить неопознанным дронам свободно летать в нашем воздушном пространстве без каких-либо последствий", — сказал он.

Власти требует проведения полного расследования в отношении беспилотников для определения происхождения, цели и соответствия применимым нормам.

"Штат Нью-Джерси должен ввести ограниченное чрезвычайное положение, запрещающее все беспилотники, пока общественность не получит объяснений относительно этих многочисленных наблюдений", — написал в своем заявлении сенатор-республиканец Джон Брамник.

Фото: xGabbyNu/TMX via AP

Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей обсудил полеты на совместных слушаниях. Кит Джонс, заместитель исполнительного помощника по воздушным и морским операциям Таможенной и пограничной службы США, заявил, что федеральным следователям пока не удалось идентифицировать беспилотники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские войска зафиксировали "НЛО" над зоной боевых действий.