Дональд Трамп прокоментував катастрофу літака та гелікоптера у небі над Вашингтоном: що він сказав

Трамп обурений

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував зіткнення пасажирського літака та військового вертольота у небі над Вашингтоном. Катастрофи можна було уникнути, вважає президент.

Про це він написав своїй соцмережі Truth Social. "Чому вертоліт не піднявся вище, не знизився чи не змінив курс? Чому диспетчери не надали чітких вказівок, а лише запитали, чи бачать вони літак?" — написав Трамп.

За попередніми даними, катастрофа сталася 30 січня о 20:53 за місцевим часом, приблизно за чотири кілометри від Білого дому. Пасажирський Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines виконував рейс 5342 з міста Вічіта (штат Канзас) та зіткнувся з військовим гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходу на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана.

На борту пасажирського літака перебували 60 пасажирів та четверо членів екіпажу. У військовому вертольоті знаходились троє військовослужбовців. Рятувальники вже дістали з річки Потомак 30 тіл загиблих.

Аудіозаписи переговорів свідчать, що за кілька секунд до зіткнення пілоти вертольота підтвердили візуальний контакт з літаком та попросили тримати дистанцію. Через 13 секунд на записі чути шум та перелякані вигуки.

У момент трагедії у повітряному просторі знаходилося 19 літаків. Неподалік від місця катастрофи на посадку заходив ще один Bombardier CRJ700. Експерти припускають, що екіпаж вертольота міг сплутати літаки між собою.

Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) розпочала розслідування причин катастрофи. Фахівці мають з'ясувати, чому екіпаж вертольота не змінив курс, а диспетчери не надали чітких вказівок.

Національний аеропорт Рейгана наразі закритий через надзвичайну ситуацію. За словами прессекретарки Білого дому Кароліни Левітт, над порятунком постраждалих працюють федеральні та місцеві правоохоронні органи.

Раніше "Телеграф" також писав, що момент зіткнення літака та гелікоптера у США потрапив на радари. Це перша велика комерційна авіакатастрофа в США з 2009 року.