Росіяни могли втратити гелікоптер біля Криму: пропагандисти вже ниють

Попередньо вертоліт упав через виходу з ладу електроніки

Росіяни, схоже, знову втратили військовий гелікоптер у Керченській протоці. Його модель поки що невідома, хоча місцеві пропагандисти вже висловили деякі припущення.

Про це повідомив z-блогер Fighterbomber. Спочатку він повідомив, що йдеться про військовий гелікоптер Ка-27 морської авіації, але потім повідомив, що йдеться про Ка-52.

За його словами, аварія сталася внаслідок відмови авіаційної електроніки.

Зрештою, пропагандист прибрав згадку про модель вертольота, залишивши лише факт аварії.

Ка-27 це радянський палубний вертоліт, який став на озброєння в 1981 році. Його військова модифікація використовується з метою боротьби з підводними човнами, а цивільна для пошуково-рятувальних робіт. Його вартість оцінюється у 1,5 мільйона доларів.

Ка-52 це ударний вертоліт, призначений для знищення наземної та повітряної техніки. Вони прийняті на озброєння лише у 2011 році та оцінюються у 16 мільйонів доларів за одиницю.

Як повідомлялося раніше, російська окупаційна армія нещодавно втратила черговий Су-34 разом із екіпажем. Ці літаки беруть участь у бомбардуванні України.