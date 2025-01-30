Дональд Трамп прокомментировал катастрофу самолета и вертолета в небе над Вашингтоном: что он сказал

Трамп возмущен

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал столкновение пассажирского самолета и военного вертолета в небе над Вашингтоном. Катастрофы можно было избежать, считает президент.

Об этом он написал своей соцсети Truth Social. "Почему вертолет не поднялся выше, не снизился или не изменил курс? Почему диспетчеры не дали четких указаний, а только спросили, видят ли они самолет?" – написал Трамп.

По предварительным данным, катастрофа произошла 30 января в 20:53 по местному времени, примерно в четырех километрах от Белого дома. Пассажирский Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines выполнял рейс 5342 из города Уичита (штат Канзас) и столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана.

На борту пассажирского самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В военном вертолете находились трое военнослужащих. Спасатели уже извлекли из реки Потомак 30 тел погибших.

Аудиозаписи переговоров свидетельствуют, что за несколько секунд до столкновения вертолета пилоты подтвердили визуальный контакт с самолетом и попросили держать дистанцию. Через 13 секунд на записи слышен шум и испуганные возгласы.

В момент трагедии в воздушном пространстве находились 19 самолетов. Недалеко от места крушения на посадку заходил еще один Bombardier CRJ700. Эксперты предполагают, что экипаж вертолета мог спутать самолеты между собой.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) начал расследование причин крушения. Специалисты должны выяснить, почему экипаж вертолета не изменил курс, а диспетчеры не дали четких указаний.

Национальный аэропорт Рейгана сейчас закрыт из-за чрезвычайной ситуации. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролины Левитт, над спасением пострадавших работают федеральные и местные правоохранительные органы.

Ранее "Телеграф" также писал, что момент столкновения самолета и вертолета в США попал на радары. Это первая крупная коммерческая авиакатастрофа в США с 2009 года.