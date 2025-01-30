У США пасажирський літак зіштовхнувся з військовим гелікоптером армії та впав у річку (фото)

Він летів до столиці з міста Вічіта, штат Канзас, із приблизно 60 пасажирами

У четвер, 30 січня, стало відомо, що у столиці США — Вашингтоні пасажирський літак у повітрі зіштовхнувся з вертольотом. Він впав у річку Потомак поблизу аеропорту імені Рональда Рейгана.

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що літак зіткнувся з гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходу на злітно-посадкову смугу. Він виконував рейс 5342 авіакомпанії American Airlines і був регіональним реактивним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Він вилетів з Вічіти, штат Канзас.

UPD: ЗМІ з посиланням на поліцію Вашингтона повідомляють, що з річки, куди впав пасажирський лайнер, що зіткнувся з військовим вертольотом, витягли вже 18 тіл загиблих.

Що відомо про катастрофу в США

У заяві поліції йдеться про те, що перші повідомлення про авіакатастрофу екстрені служби почали отримувати о 20:53 за місцевим часом. На борту літака перебувало 60 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Сенатор США від Канзасу Роджер Маршалл підтвердив, що пасажирський рейс зіткнувся з військовим вертольотом у Вашингтоні.

"Літак, що летів до столиці з міста Вічіта, штат Канзас, із приблизно 60 пасажирами зіткнувся з військовим вертольотом", — написав він.

CNN, посилаючись на представника Міноборони США повідомив, що на борту військового вертольота, який зіткнувся з пасажирським літаком у Вашингтоні, було троє членів екіпажу.

Національний аеропорт Рейгана закритий у зв'язку з "надзвичайною ситуацією". Про ситуацію вже доповіли президенту США Дональду Трампу.

"Зараз багато відомств працюють над цим реагуванням, як федеральні, так і місцеві правоохоронні органи працюють разом на місцях, щоб спробувати врятувати якомога більше життів. Президент буде продовжувати стежити за цією ситуацією", — заявила прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт.

Згодом джерела CNN у Пентагоні підтвердили, що з літаком зіштовхнувся гелікоптер армії США Blackhawk (H-60).

Окрім цього, видання NBC News пише, що пасажирський літак і військовий вертоліт, що зіткнулися у Вашингтоні, могли обидва впасти в річку Потомак. Температура води в річці зараз — 35 градусів за Фаренгейтом (приблизно 1,5 градуса за Цельсієм).

"При такій температурі людина втратить свідомість через 15-30 хвилин", — пише видання. На місці триває рятувальна операція.

Раніше "Телеграф" писав, що в окрузі Лос-Анджелесу вибухнула знову нова потужна лісова пожежа. Десятки тисяч людей покинути свої будинки.