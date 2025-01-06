Вони будуть покарані: президент Азербайджану назвав Росію винною у катастрофі літака

В результаті збиття літака загинуло щонайменше 39 осіб

Президент Азербайджану Ільхам Алієв виступив із жорсткою заявою щодо авіакатастрофи літака AZAL, який розбився неподалік казахстанського міста Актау. Літак виконував рейс за маршрутом Баку-Грозний.

"Відповідальність за загибель азербайджанських громадян у цій катастрофі лежить на представниках Російської Федерації. Ми наполягаємо на справедливому розслідуванні, покаранні винних та повній прозорості процесу", — наголосив Алієв під час зустрічі з родинами загиблих членів екіпажу та бортпровідників. Його слова цитує місцеве видання Vesti.az.

За наявною інформацією, на борту літака Embraer 190AR перебували 62 особи: 37 громадян Азербайджану, 16 громадян РФ, 6 громадян Казахстану та 3 громадянина Киргизії. Загинуло щонайменше 39 осіб.

Наразі тривають роботи з розшифрування "чорних скриньок", які мають встановити точні причини катастрофи. За попередніми даними, розглядаються дві основні версії аварії: зіткнення зі зграєю птахів та відмова системи управління літаком.

Відомо, що спочатку літак мав приземлитися в Грозному, але через складні погодні умови та густий туман його було перенаправлено до Махачкали. Після цього сталася аварія поблизу аеропорту Актау, де на місці падіння виникла пожежа.

Літак належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines та виконував регулярні рейси між Грозним та Баку.

Також раніше "Телеграф" писав, що літак збила російська ППО. За попередньою інформацією, вона збивала дрони і одна з ракет потрапила у літак.