Новина про "подарунок" обурила частину українців

Уряд США подарував Перу дев’ять багатоцільових гелікоптерів, які використовуватиме місцева поліція. Ця техніка має допомогти правоохоронцям у боротьбі з наркотрафіком та контрабандою.

Ця новина розбурхала українців, які масово почали коментувати у соцмережах передачу гелікоптерів. Традиційно, думки розділилися: одні звинувачують Америку, а інші говорять про те, що нам ніхто нічого не винен.

Відомо, що Сполучені Штати Америки вирішили передати Перу дев’ять багатоцільових гелікоптерів Sikorsky UH-60A+ Black Hawk. Ця техніка буде поставлена поліцейським структурам та зміцнить її потенціал.

Наразі співробітники перуанської поліції активно борються з контрабандою, виробництвом наркотиків та організованими злочинними угрупованнями. Ці вертольоти значно підвищать можливості поліції Перу у боротьбі з цими та іншими тяжкими злочинами.

Варто зазначити, що Sikorsky UH-60A+ Black Hawk — це модернізована версія Black Hawk першої серії, яка більше не використовується у збройних силах США. Такі машини пропонуються в якості підтримки для більш "бідних" союзників.

У Латинській Америці Black Hawks також використовують Колумбія, Бразилія, Мексика та Чилі.

Новина про передачу США багатоцільових гелікоптерів Sikorsky UH-60A+ Black Hawk Перу викликала хвилю нерозуміння серед українців.

Першим висловився з цього приводу військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Він написав: "Звичайно, Перу гелікоптери більш потрібні, аніж Україні".

Українці також не стали мовчати та почали писати сотні гнівних коментарів.

Люди звинуватили США в тому, що вони могли б передати ці гелікоптери на потреби ЗСУ, а не "боротися з наркотрафіком в Перу":

Однак більшість українців спокійно поставилися до цієї новини.

У коментарях почали писати про те, що українцям не слід розпоряджатися чужим майном і треба відвикати від думки, що нам усі щось винні:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли США дозволять Україні бити по РФ своєю далекобійною зброєю. Питання це вже вирішено і новий президент штатів лише "виконає його".