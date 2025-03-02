Тепер усе зрозуміло? Після скандалу із Зеленським у Білому домі в мережі знайшли старе фото Венса

Вперше ця фотографія стала популярною влітку 2024 року

Після скандальних та гучних заяв Джей Ді Венса про Україну, що пролунали в ході суперечки між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, у мережі знову стало популярним старе фото віцепрезидента. На ньому він позує у футболці з символікою СРСР.

Вперше знімок з’явився у мережі під час передвиборчої кампанії у липні 2024 року. Тоді серед користувачів соціальних мереж розгорілися дискусії, чи є воно справжнім та чи дійсно на ньому зображений політик.

На футболці зображені головні символи Радянського Союзу – серп та молот, а також абревіатура USSR, що означає Союз Радянських Соціалістичних Республік.

Після першої публікації цього знімку кілька користувачів припустили, що вибір одягу може бути зумовлений святом Гелловіну. Частина коментаторів все ж побачила в ньому і політичний контекст.

Журналісти фактчекінгового проєкту Snopes підтвердили, що фото не є підробленим.

Представники Джей Ді Венса у розмові з медійниками пояснили, що на знімку дійсно зображений теперішній віцепрезидент США, трактували його образ як костюм на Гелловін. За їхніми словами, Венс тоді перевтілився у персонажа професійного реслінгу Миколу Волкова (справжнє ім’я – Йосип Хрвоє Перузович) – хорватсько-американського спортсмена, який виступав у США у 70-90 роках у вигляді "радянського борця".

Нагадаємо, під час зустрічі в Білому домі між президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом виникла напружена суперечка щодо гарантій безпеки для України. До перепалки долучився і віцепрезидент Джей Ді Венс.

Після інциденту низка американських сенаторів піддала критиці дії керівної верхівки Сполучених штатів. Крім того, у Нью-Йорку та інших містах США відбулися масові акції протесту на підтримку України та зокрема президента Зеленського.

Раніше "Телеграф" писав, що найбільша у Норвегії компанія, котра надає послуги заправки кораблів та суден оголосила, що зупиняє заправку військових кораблів, які належать США.