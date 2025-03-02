Теперь все ясно? После скандала с Зеленским в Белом доме в сети обнаружили старое фото Венса

Впервые эта фотография стала популярной летом 2024 года.

После скандальных и громких заявлений Джей Ди Венса об Украине, прозвучавших в ходе спора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, в сети снова стало популярно старое фото вице-президента. На нем он позирует в футболке с символикой СССР.

Впервые фотография появилась в сети во время предвыборной кампании в июле 2024 года. Тогда среди пользователей социальных сетей разгорелись дискуссии, действительно ли оно и действительно ли на нем изображен политик.

На футболке изображены главные символы Советского Союза – серп и молот, а также аббревиатура USSR, обозначающая Союз Советских Социалистических Республик.

После первой публикации этого снимка несколько пользователей предположили, что выбор одежды может быть предопределен праздником Хэллоуина. Часть комментаторов увидела в нем и политический контекст.

Журналисты фактчекингового проекта Snopes подтвердили, что фото не является поддельным.

Представители Джей Ди Венса в разговоре с медийщиками объяснили, что на снимке действительно изображен нынешний вице-президент США, трактовали его образ как костюм на Хэллоуин. По их словам, Венс тогда превратился в персонажа профессионального реслинга Николая Волкова (настоящее имя – Иосиф Хрвое Перузович) – хорватско-американского спортсмена, выступавшего в США в 70-90 годах в виде "советского борца".

Напомним, во время встречи в Белом доме между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник напряженный спор по гарантиям безопасности для Украины. К перепалке присоединился и вице-президент Джей Ди Вэнс.

После инцидента ряд американских сенаторов подверг критике действия руководящей верхушки Соединенных штатов. Кроме того, в Нью-Йорке и других городах США прошли массовые акции протеста в поддержку Украины и, в частности, президента Зеленского.

Ранее "Телеграф" писал, что крупнейшая в Норвегии компания, предоставляющая услуги заправки кораблей и судов, объявила, что останавливает заправку военных кораблей, принадлежащих США.