"Зеленський – герой!": в США люди вийшли на протести, щоб підтримати Україну (фото, відео)

Віцепрезидент Венс змушений був тікати від протестувальників в штаті Вермонт

В США після скандалу в Білому домі, коли там виникла суперечка між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, почалися проукраїнські мітинги. Сотні людей в низці міст та штатів вийшли на протести проти Венса, Ілона Маска, та на підтримку України, несучи плакати зі звинуваченнями та образами на адресу Маска й Венса, а також з написами "Зеленський – герой!".

Про це повідомляють ЗМІ та соціальні мережі. Зокрема, в штаті Вермонт протестувальники зірвали відпочинок Венса та гірськолижному курорті, де віцепрезидент планував провести вихідні.

Сотні людей у суботу, 1 березня, вийшли на протести в містечку Вейтсфілд, штат Вермонт. Там розташований престижний гірськолижний курорт "Шугарбуш", де збирався на вихідних відпочивати Джей Ді Венс. Понад 700 людей зустріли його кортеж плакатами з написами "Венс — зрадник, катайся на лижах у Росії", "Зеленський — герой", "Венс — зрадник", "Ненависть ніколи не зробить Америку великою", "Увесь світ спостерігає", "Зупиніть руйнування країни", "Вермонт відкидає фашизм", а також агресивними вигуками. В результаті Венс, наляканий протестами, на вимогу Секретної служби, яка охороняє перших особ США, змушений був змінити плани та поїхати відпочивати у "невизначене місце".

Окрім Вермонту, низка протестів пройшла в інших містах. Зокрема, у Нью-Йорку натовп штурмував один із дилерських центрів компанії Tesla Ілона Маска. Протестувальники вимагали заарештувати найближчого соратника президента Трампа – у них були плакати із написами "Зеленський — герой", "Ілона Маска під арешт" та "Маск – нацист".

Також величезний мітинг зібрався у Бостоні, де протестувальники вимагали арешту Маска та погрожували "викинути Tesla у затоку" – відсилка на знамените "Бостонське чаювання" 1773 року, з якого фактично стартувала Війна за незалежність США. Невдоволення протестувальників викликає не тільки скандал у Білому домі, але й діяльність Ілона Маска загалом.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа. Лідери обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема підписання угоди про корисні копалини. Проте під час зустрічі виник скандал: Зеленський посперечався з Трампом та представником його адміністрації Джей Ді Венсом. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки. Але західні ЗМІ серед доходять висновку, що скандал навмисне спровокував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Після цього переговори було достроково перервано, а Трамп виступив з черговою порцією заяв, у яких звинуватив в інциденті Володимира Зеленського та заявив, що український президент, мовляв, не виглядає людиною, яка хотіла б припинити війну.

Американські сенатори від Демократичної партії обрушили на президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса хвилю нищівної критики через скандал із президентом України Володимиром Зеленським. Основний месседж демократів – Трамп та Венс ганебно поставилися до України та грають на боці Володимира Путіна, що є неприпустимим.